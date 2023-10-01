Першого жовтня в Україні не лише День учителя і День захисників, але й старт сезону увімкнених фар: рух усіх механічних транспортних засобів поза населеними пунктами дозволяється тільки з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар.

Якщо в вашому авто денні ходові вогні (ДХВ) не передбачені з заводу і не вмикаються автоматично з запалюванням, потрібно виробити нову звичку: за містом/селом/селищем їдемо на автомобілі чи мотоциклі з увімкненим ближнім світлом фар. На це вказує п. 9.8 Правил дорожнього руху. Винятки відсутні.

Норма чітко прописана – ДХВ чи ближнє світло. Жодних “підфарників”, тобто габаритних вогнів. І якщо ваш маршрут пролягає через дороги за межами населених пунктів, краще зі старту ввімкнути світло, щоб потім не забути.

У світовій практиці сезонне використання ближнього світла та ДХВ досить поширене. Адже настанням середини осені світловий день помітно коротшає, частішають опади й тумани. Це погіршує видимість на дорогах, зменшує гальмівний шлях і створює аварійні ситуації.

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Увімкнене освітлення додатково позначає транспортний засіб на дорозі й допомагає учасникам руху вчасно зорієнтуватися, спонукає бути уважнішим і вдало здійснити маневр на зустрічних курсах.

Відтепер і аж до травня перед початком руху цей атрибут управління світлом не забудьте виставити в потрібне положення. Фото: autoscout24.es

За невиконання вимог ПДР щодо п. 9.8 у зазначений вище календарний період поліціянти можуть хіба що в усній формі попередити водія, оскільки увімкнене ближнє світло фар у світлу пору доби не трактується законодавством як попереджувальний сигнал. Про попереджувальні світлові сигнали Правила вказують, що вони обов’язкові на початку руху чи при зміні напрямку руху, а у таких випадках ближнє світло для завчасного показу маневрів не використовується.

Однак це питання й досі лишається спірним і на практиці поліція часто застосовує для покарання чи "наміру про покарання" ч. 2 ст. 122 КУпАП, що протизаконно. Не ведіться, оскільки у денний час за не увімкнене світло у цю пору року вас можуть тільки попередити й порекомендувати його увімкнути. Про це досить детально йдеться у рішенні Чортківського районного суду Тернопільської області від 09 серпня 2019 року, який скасував постанову про накладення на водія адміністративного стягнення саме у такій справі.

Порада від Авто24:

Культура поведінки водія починається з поваги до себе та оточуючих. Отож, увімкнені у вашій автівці ходові вогні чи ближнє світло розцінюються як вагомий елемент поваги та безпеки до всіх учасників дорожнього руху та особисто до самого себе.