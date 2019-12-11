Преступная схема была организована в лучших традициях советских детективов.

Очередную группу "несунов" недавно разоблачила Служба безопасности российского завода "АвтоВАЗ". Об этом сообщила печатная газета завода "Волжский автостроитель". Как написано в статье, службу безопасности завода "насторожили сотрудники, которые надолго и регулярно оставляли рабочие места". Они ходили на территорию других подразделений, раньше приходили на работу и передавали друг другу какие-то свертки. Такая "суета" вызвала подозрения у охранников, и они начали следить за подозрительными работниками.

Как оказалось, преступная схема была четко организована. Работники энергетического цеха, производства шасси, коробок передач, службы инжиниринга создали группировки. Они имели доступ к различным запчастям и имели разные возможности, поэтому совместно выполняли заказы на запчасти от продавцов на рынках.

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Особой популярностью у торговцев на рынках пользуются комплектующие для коробок передач, поэтому таких деталей "шло" с завода особенно много.

Запчасти перевозили в тайниках, сделанных из устаревшей измерительной аппаратуры, а перевозили внутреннезаводским пикапом. Лишь в момент задержания полицией было изъято более 800 запчастей на сумму 240 тысяч рублей. Как долго преступники применяли накатанную схему, прежде чем их раскрыли, сейчас выясняется.

Все "несуны" с "АвтоВАЗа" уволены, материалы переданы в полицию.

Напомним, что General Motors продал АвтоВАЗу завод, где собиралась Chevrolet Niva.