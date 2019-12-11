Злочинна схема була організована в кращих традиціях радянських детективів.

Чергову групу "несунів" нещодавно викрила Служба безпеки російського заводу "АвтоВАЗ". Про це повідомила друкована газета заводу "Волзький автобудівник". Як написано в статті, службу безпеки заводу "насторожили співробітники, які надовго і регулярно залишали робочі місця". Вони ходили на територію інших підрозділів, раніше приходили на роботу та передавали один одному якісь згортки. Така "метушня" викликала підозри у охоронців, і вони почали слідкувати за підозрілими працівниками.

Як виявилось, злочинна схема була чітко організована. Працівники енергетичного цеху, виробництва шасі, коробок передач, служби інжинірингу створили угрупування. Вони мали доступ до різних запчастин та мали різні можливості, тому спільно виконували замовлення на запчастини від продавців на ринках.

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Особливою популярністю у торговців на ринках користуються комплектуючі для коробок передач, тому таких деталей "йшло" з заводу особливо багато.

Запчастини перевозили в тайниках, зроблених з застарілої вимірювальної апаратури, а перевозили внушнішньозаводським пікапом. Лише в момент затримання поліцією було вилучено понад 800 запчастин на суму 240 тисяч рублів. Як довго злочинці застосовували торовану схему, перш ніж їх розкрили, зараз з'ясовується.

Всі “несуни” з "АвтоВАЗу" звільнені, матеріали передані в поліцію.

Нагадаємо, що General Motors продав АвтоВАЗу завод, де збиралась Chevrolet Niva.