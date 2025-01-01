С центральных улиц Берлина хотят вывести автомобили, но это не инициатива властей

При достаточном количестве голосов инициатива "Референдум: Берлин без автомобилей" может набрать юридическую силу. К этому стремятся инициаторы проекта. Если их поддержит большинство, то движение машин почти на всех улицах в пределах кольца городской электрички будет запрещено.

Если не наберут нужного количества голосов, то суд не виноват – он позволил процедуру, а уже жители столицы сами определились. О постановлении действий для проведения референдума сообщается на странице Deutsche Welle.

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В случае поддержки инициативы, Берлин станет экологически чистой зоной в его центральной части. Практически, трафик там будет мизерный. В пределах кольца городской электрички "ездить на собственном автомобиле человек сможет до 12 раз в год".

Конечно, это не касается людей с ограниченными возможностями, полиции, аварийных служб, пожарных, карет скорой медицинской помощи, сборщиков мусора, такси и городского общественного транспорта. План предусматривает переходный период – четыре года.

Конституционный суд Берлина в очередной раз подтвердил, что инициатива не идет вопреки закону, референдум по этой теме обусловлен Конституцией. Такой ответ в свое время получил городской сенат, который в 2022 году считал такой законопроект сомнительным.

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Сейчас инициатива набирает юридические формы и вступает в подготовительную фазу – за четыре месяца организаторам следует собрать подписи не менее 7 процентов жителей Берлина – это почти 170 тысяч человек. Если это удастся, то будет объявлен референдум.

Подобное уже было. Летом 2021 года инициатива собрала более 50 тысяч подписей. Как будет на этот раз – покажет время, но эксперты считают, что нужного количества подписей для референдума собрать не получится, идея снова провалится, хотя рациональное зерно в таком предложении есть.