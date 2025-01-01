З центральних вулиць Берліна хочуть вивести автомобілі, але це не ініціатива влади

При достатній кількості голосів ініціатива "Референдум: Берлін без автомобілів" може набрати юридичної сили. До цього прагнуть ініціатори проєкту. Якщо їх підтримає більшість, то рух машин майже на всіх вулицях у межах кільця міської електрички буде заборонено.

Якщо не наберуть потрібної кількості голосів не наберуть, то суд не винуватий – він дозволив процедуру, а уже жителі столиці самі визначились. Про ухвалу дій для проведення референдуму повідомляється на сторінці Deutsche Welle.

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У разі підтримки ініціативи, Берлін стане екологічно чистою зону у його центральній частині. Практично, трафік там буде мізерний. У межах кільця міської електрички "їздити на власному автомобілі людина зможе до 12 разів на рік".

Звісно, це не стосується людей з обмеженими можливостями, поліції, аварійних служб, пожежників, карет швидкої медичної допомоги, збирачів сміття, таксі та міського транспорту. План передбачає перехідний період – чотири роки.

Конституційний суд Берліна в черговий раз підтвердив, що ініціатива не йде всупереч закону, референдум із цієї теми обумовлений Конституцією. Таку відповідь свого часу отримав міський сенат, який у 2022 році вважав такий законопроєкт сумнівним.

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Нині ініціатива набирає юридичні форми й вступає у підготовчу фазу – за чотири місяці організаторам слід зібрати підписи не менше ніж 7 відсотків жителів Берліна – це майже 170 тисяч осіб. Якщо це вдасться, то буде оголошено референдум.

Подібне вже було. Влітку 2021 року ініціатива зібрала понад 50 тисяч підписів. Як буде цього разу – покаже час, але експерти вважають, що потрібної кількості підписів для референдуму зібрати не вийде, ідея знову провалиться, хоча раціональне зерно в такій пропозиції є.