С грузовиков Scania массово украли фары

Недавний инцидент поставил на прикол сразу семь магистральных тягачей Scania в городе Шиен. Там в течение ночи украли из машин фары, аккуратно сняв левые и правые блоки световых приборов.

Механик этого предприятия Лассе Окстад отмечает, что аккуратному демонтажу блоков освещения предшествовали повреждения: чтобы получить доступ к деталям, воры разломали панели.

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"Машины достаточно сильно повреждены. Они разбили панели, чтобы добраться до винтов крепления и прочего", – отметил мастер.

Ориентировочная стоимость нанесенного ворами ущерба от похищенных фар у семи грузовиков Scania колеблется от 300 000 до 400 000 крон, что в конвертации будет примерно от 1 232 531 до 1 643 374 гривен.

После такой разукомплектации магистральный тягач надолго выводится из эксплуатации, что также убыточно. Фото: Тео Асланд Вален, NRK

Но это сумма без упущенной выгоды, поскольку фуры являются инструментом зарабатывания денег и они из-за несанкционированного вмешательства и разукомплектации простаивали. Один из семи грузовиков уже отремонтирован и снова в эксплуатации.

Это первый случай, когда Scania пострадала в Шиене, и этот инцидент создает серьезные проблемы для клиентов, которые зависят от грузовиков. Однако подобные кражи фар произошли и в других городах, что наводит на мысль о "гастролерах".

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У воров хорошо отработанный алгоритм действий, начиная от разведки, определения доступности и систем видеонаблюдения. Они легко научились обходить охранные сигнализации, быстро проникают в автомобиль, ловко и без повреждений демонтируют необходимые детали или приборы, а затем так же быстро исчезают с места кражи.