З вантажівок Scania масово покрали фари

Нещодавній інцидент поставив на прикол відразу сім магістральних тягачів Scania у місті Шіен. Там упродовж ночі вкрали з машин фари, акуратно знявши ліві та праві блоки світлових приладів.

Механік цього підприємства Лассе Окстад зазначає, що акуратному демонтажу блоків освітлення передували пошкодження: щоб отримати доступ до деталей, злодії розламали панелі.

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"Машини досить сильно пошкоджені. Вони розтрощили панелі, щоб дістатися до гвинтів кріплення та іншого", – зазначив майстер.

Орієнтована вартість нанесених злодіями збитків від викрадених фар у семи вантажівок Scania коливається від 300 000 до 400 000 крон, що в конвертації буде приблизно від 1 232 531 до 1 643 374 гривень.

Після такої розукомплектації магістральний тягач надовго виводиться з експлуатації, що також збитково. Фото: Тео Асланд Вален, NRK

Але це сума без втраченої вигоди, оскільки фури є інструментом заробляння грошей і вони через несанкціоноване втручання та розукомплектацію простоювали. Одна з семи вантажівок вже відремонтована та знову в експлуатації.

Це перший випадок, коли Scania постраждала в Шієні, і цей інцидент створює серйозні проблеми для клієнтів, які залежать від вантажівок. Однак подібні крадіжки фар сталися й в інших містах, що наводить на думку про "гастролерів".

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У злодіїв добре відпрацьований алгоритм дій, починаючи від розвідки, визначення доступності та систем відеоспостереження. Вони легко навчилися обходити охоронні сигналізації, швидко проникають в автомобіль, вправно й без пошкоджень демонтують необхідні деталі чи прилади, а потім так само швидко зникають з місця крадіжки.