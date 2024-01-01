В Європі розбирають автомобілі прямо на стоянках

Транспортна галузь і Данії та Норвегії страждає від таких злочинів дуже відчутно. У минулі вихідні з'явилися нові повідомлення про пограбовані вантажівки.

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Цього разу вони надійшли з південної Норвегії, з околиць Осло, де злодії проникли на територію двох підприємств та демонтували кузовні частини з вантажівок Volvo Trucks.

У М'єндалені злочинцям вдалося розібрати дві будівельні машини Volvo FH. За даними місцевих ЗМІ, перша втратила фари і нижні радіаторні решітки, а друга - позбулася фар і всієї передньої панелі.

Автомобілі компанії Nomas в очікуванні запчастин стоятимуть на приколі. Фото: Nomas

Водночас у місті Льорськоген крадіжку з якоїсь причини було зірвано, і злодії втекли без здобутку. Злочинці залишили після себе Volvo FH з частково відкрученим капотом, а також фари та нижню решітку радіатора, викинуті в довколишній струмок.

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Нагадаємо, що в ході недавнього данського розслідування поліції вдалося виявити цілий склад із вкраденими частинами вантажівок.

Коли офіцери увійшли до приміщення складу, серед іншого було двадцять дверей вантажівок, кілька комплектів передніх панелей і набір фар.

Так виглядає після вихідних напіврозграбована вантажівка компанії Norbark. Фото: Norbark

А так виглядав цей красень Volvo FH до того, як якого розкурочили. Фото: Norbark

Загальна вартість награбованого становила 200 000 євро, що наочно демонструє масштаб діяльності злочинців. Злодіїв, які розбирали вантажівки, взяли під варту.

Щодо недавніх пограбувань, то пошуки тривають, йде розслідування і…очікуються нові грабунки.