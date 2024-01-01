В Европе разбирают автомобили прямо на стоянках

Транспортная отрасль и Дании и Норвегии страдает от таких преступлений очень ощутимо. В минувшие выходные появились новые сообщения об ограбленных грузовиках.

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На этот раз они поступили из южной Норвегии, из окрестностей Осло, где воры проникли на территорию двух предприятий и демонтировали кузовные части с грузовиков Volvo Trucks.

В Мьендалене преступникам удалось разобрать две строительные машины Volvo FH. По данным местных СМИ, первая потеряла фары и нижние радиаторные решетки, а вторая – лишилась фар и всей передней панели.

Автомобили компании Nomas в ожидании запчастей будут стоять на приколе. Фото: Nomas

В то же время в городе Льорскоген кража по какой-то причине была сорвана, и воры скрылись без добычи. Преступники оставили после себя Volvo FH с частично открученным капотом, а также фары и нижнюю решетку радиатора, выброшенные в близлежащий ручей.

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Напомним, что в ходе недавнего датского расследования полиции удалось обнаружить целый склад с украденными частями грузовиков.

Когда офицеры вошли в помещение склада, среди прочего было двадцать дверей грузовиков, несколько комплектов передних панелей и набор фар.

Так выглядит после выходных полуразграбленный грузовик компании Norbark. Фото: Norbark

Как выглядел красавец Volvo FH до того, как его раскурочили. Фото: Norbark

Общая стоимость награбленного составила 200 000 евро, что наглядно демонстрирует масштаб деятельности преступников. Воры, которые разбирали грузовики, взяли под стражу.

Относительно недавних ограблений, то поиски продолжаются, идет расследование и...ожидаются новые грабежи.