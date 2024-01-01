С какими типами двигателей чаще продавали легковушки в Украине в январе

Предложение подержанных авто напоминает структуру спроса: преобладают бензиновые версии, доля которых среди всех предложений 45%. Вторые по численности - дизельные авто, их более 30%. Отдельная категория - двухтопливные легковушки с газобаллонным оборудованием (ГБО), они занимают почти 16% массива объявлений, сообщают в Институте исследований авторынка.

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Предложение - картина по топливу, январь 2025 г. Инфографика ИДА

Предложений с электромобилями 5,2%, что несколько больше, чем их доля среди фактически купленных, однако поскольку этот сегмент постепенно расширяется, такое положение дел можно считать вполне естественным на данном этапе. А вот авто с гибридными силовыми установками, которые довольно популярны в Европе, в Украине даже не смогли дотянуть до 1% в предложениях о продаже несмотря на все свои преимущества.

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По отдельным маркам, в частности среди 15 авто, объявлений с которыми больше всего, картина неоднородная, что связано с историческими особенностями прихода на наш рынок той или иной марки, а также с ее средним возрастом.

Например, Volkswagen предлагают в почти равном количестве как с бензиновыми, так и дизельными моторами, с перевесом в несколько процентов последних. Небольшая доля версий с ГБО, и 4,5% электрических, большинство из которых это хэтчбеки e-Golf и кроссоверы ID.4.

ВАЗ, который второй по количеству объявлений, поскольку не предлагался с дизелями, преимущественно продают с бензиновыми моторами, также на диаграмме заметен довольно значительный массив версий с ГБО. Для таких авто перевод на "газ" чуть ли не единственный путь сохранения их экономической целесообразности эксплуатации. Похожая картина (а также история появления на нашем рынке) у Daewoo, лишь у корейских авто несколько меньший средний возраст относительно ВАЗовской продукции.

Предложение - картина по топливу по отдельным маркам, январь 2025 г. Инфографика ИДА

Больше всего дизельных вариантов можно встретить в разделах объявлений с Renault (65,2%), и Mercedes-Benz (58,7%). В общем, если "вынести за скобки" советскую и корейско-украинскую продукцию, разница в типах двигателей будет не столь контрастной, как с их присутствием.

По авто с гибридным приводом, таких больше всего среди Toyota, Ford, реже (однако чаще чем у других) "гибриды" встречаются на легковушках от Hyundai и KIA.

Зеленый сектор, которым обозначены электромобили, самый большой у Nissan - 18,1%. Понятно, что это благодаря популярности хэтчбека Leaf, которым заполнена почти четверть всего парка автомобилей группы BEV в Украине. Также немало "электричек" предлагается под марками KIA (13,2%) и Hyundai (11,7% объявлений).

Наличие сектора "другое" объясняется некорректно указанной или отсутствующей в объявлениях информацией от продавцов о типе силовой установки в автомобиле.

Методика исследований

Аналитики института исследований авторынка обработали данные, предоставленные агрегатором Automoto.ua, который собирает информацию со всех сайтов содержащих объявления о продаже транспорта, и определили общую картину по долям горючего/питания, а также отдельно для Во внимание принимались только вновь созданные в январе 2025 объявления без дублей.