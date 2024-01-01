Какие автомобили чаще всего продают по объявлениям в Украине

Аналитики “OLX Украина” предоставили статистику о том, какие автомобили и автозапчасти чаще всего публиковались для продажи в 2024 году, а также как взаимодействовали с ними посетители сайта (просматривали, открывали контакты, писали в чате).

Чаще всего среди подержанных авто на OLX предлагали легковушки с 1995 по 2019 год, причем сегмент с 2005 по 2009 самый большой – почти треть всех предложений. Медиана цена авто этих годов выпуска находится на уровне 3900$. Меньше всего продают авто от 2020 года выпуска – всего 4,9% от общего количества объявлений, с медианой ценой в 16800$.

Кстати какие бренды продали больше всего авто в мире за 2024 год

По количеству объявлений на конец 2024 чаще всего через OLX продавали Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz и BMW. Если говорить о конкретных моделях, то это Volkswagen Golf, Passat; Skoda Octavia; Opel Vectra; Renault Megane; BMW 3-series. То есть среди этих моделей – самый большой выбор: есть из чего выбирать.

Среди автомобилей, пригнанных из-за границы, по количеству объявлений на OLX лидируют завезенные из США, Германии, Польши, Литвы и Франции. Зато больше отзывов потребителей фиксируется на объявления, в которых продают авто из Германии, с медианной ценой 5200$, далее США (10200$), Польша (2600$), Литва (3300$) и Франция (6650$).

63,5% всех поданных предложений – авто с механической трансмиссией. 34,7% объявлений приходится на автоматическую. При этом взаимодействовали с объявлениями, где продавалась “механика”, чаще: 75% из всех отзывов – на машины с механической коробкой передач, остальные 25% поделили авто с вышеупомянутыми типами трансмиссий.

В то же время медианная цена на авто с “механикой” в 3,6 раза меньше, чем с АКП – 2500$ против 9000$.

Также интересно в каких регионах дешевле подержанные авто

Самым популярным типом кузова по количеству объявлений и отзывов на OLX является седан. Такие авто также и самые дешевые – медиана 2600$. За ним разместились хэтчбеки (3200$), универсалы (4900$) и самый дорогой тип кузова – внедорожники/кроссоверы, с медианной ценой 9000$.

Самыми популярными двигателями по отзывам потенциальных покупателей в 2024 году были бензиновые. На 10% меньше отзывов получили газ/бензин, а дизельные авто – на 27%.

Хотя по количеству объявлений дизельные двигатели удержались на втором месте, с самой высокой среди этих трех медианной ценой – 4800$, в то время, когда бензиновые стоят около 4100$, а газ/бензин 2450$. Электро и гибридные авто занимают 4.19% от общего количества предложений, и имеют медианные цены на уровне 14000$ и 12700$ соответственно, что делает их самыми дорогими предложениями на рынке.

Наиболее популярными цветами авто для продажи в 2024 стали серый, черный, белый, синий и красный.

Кстати как влияет цвет автомобиля на его стоимость

Среди автозапчастей, за год украинцы чаще всего продавали и покупали через OLX – бамперы (медианная цена 3291 грн), двигатели в сборе (14627 грн) и передние фары (3000 грн). Реже – двери (2804 грн), аккумуляторы (2650 грн) или задние фонари (1450 грн). Наибольший разрыв между количеством предложений и отзывов образовался на объявлениях по продаже двигателей в сборе – в 12, и аккумуляторов – в 13 раз преобладают отзывы. На остальные объявления спрос выше предложения в 7-9 раз.

В общем, авторынок в Украине остается динамичным и наполненным, с достаточно большими объемами объявлений. Кроме того, на ОLX очень много отзывов на объявления (просмотры объявлений и контактов, вопросы в чате) – они превышают предложение примерно в 15 раз.