Які авто найчастіше продають за оголошеннями в Україні

Аналітики “OLX Україна” надали статистику про те, які автомобілі та автозапчастини найчастіше публікувались для продажу у 2024 році, а також як взаємодіяли з ними відвідувачі сайту (переглядали, відкривали контакти, писали у чаті).

Найчастіше серед вживаних авто на OLX пропонували легковики з 1995 по 2019 рік, причому сегмент з 2005 по 2009 найбільший – майже третина всіх пропозицій. Медіана ціна авто цих років випуску знаходиться на рівні 3900$. Найменше продають авто від 2020 року випуску – лише 4,9% від загальної кількості оголошень, з медіаною ціною в 16800$.

До речі які бренди продали найбільше авто у світі за 2024 рік

За кількістю оголошень на кінець 2024 найчастіше через OLX продавали Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz та BMW. Якщо говорити про конкретні моделі, то це Volkswagen Golf, Passat; Skoda Octavia; Opel Vectra; Renault Megane; BMW 3-series. Тобто серед цих моделей – найбільший вибір: є з чого вибирати.

Серед автомобілів, пригнаних з-за кордону, за кількістю оголошень на OLX лідирують завезені з США, Німеччини, Польщі, Литви та Франції. Натомість більше відгуків споживачів фіксується на оголошення, в яких продають авто з Німеччини, з медіанною ціною 5200$, далі США (10200$), Польща (2600$), Литва (3300$) та Франція (6650$).

63,5% усіх поданих пропозицій – авто з механічною трансмісією. 34,7% оголошень припадає на автоматичну. При цьому взаємодіяли з оголошеннями, де продавалась “механіка”, частіше: 75% з усіх відгуків – на машини з механічною коробкою передач, решту 25% поділили авто з вищезгаданими типами трансмісій.

Водночас медіанна ціна на авто з “механікою” в 3,6 рази менша, ніж з АКП – 2500$ проти 9000$.

Також цікаво в яких регіонах дешевші вживані авто

Найпопулярнішим типом кузова за кількістю оголошень і відгуків на OLX є седан. Такі авто також і найдешевші – медіана 2600$. За ним розмістились хетчбеки (3200$), універсали (4900$) та найдорожчий тип кузова – позашляховики/кросовери, з медіанною ціною 9000$.

Найпопулярнішими двигунами за відгуками потенційних покупців у 2024 році були бензинові. На 10% менше відгуків отримали газ/бензин, а дизельні авто – на 27%.

Хоча за кількістю оголошень дизельні двигуни утримались на другому місці, з найвищою серед цих трьох медіанною ціною – 4800$, в той час, коли бензинові коштують близько 4100$, а газ/бензин 2450$. Електро та гібридні авто займають 4.19% від загальної кількості пропозицій, та мають медіанні ціни на рівні 14000$ та 12700$ відповідно, що робить їх найдорожчими пропозиціями на ринку.

Найбільш популярними кольорами авто для продажу у 2024 стали сірий, чорний, білий, синій та червоний.

До речі як впливає колір автомобіля на його вартість

Серед автозапчастин, за рік українці найчастіше продавали та купували через OLX – бампери (медіанна ціна 3291 грн), двигуни у зборі (14627 грн) та передні фари (3000 грн). Рідше – двері (2804 грн), акумулятори (2650 грн) чи задні ліхтарі (1450 грн). Найбільший розрив між кількістю пропозицій та відгуків утворився на оголошеннях з продажу двигунів у зборі – у 12, та акумуляторів – у 13 разів переважають відгуки. На решту оголошень попит вищий за пропозицію у 7-9 разів.

Загалом, авторинок в Україні лишається динамічним та наповненим, з достатньо великими обсягами оголошень. Окрім того, на ОLX дуже багато відгуків на оголошення (перегляди об’яв та контактів, питання у чаті) – вони перевищують пропозицію приблизно у 15 разів.