З якими типами двигунів частіше продавали легковики в Україні у січні

Пропозиція вживаних авто нагадує структуру попиту: переважають бензинові версії, частка яких серед усіх пропозицій 45%. Другі за чисельністю — дизельні авто, їх понад 30%. Окрема категорія — двопаливні легковики з газобалонним обладнанням (ГБО), вони займають майже 16% масиву оголошень, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

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Пропозиція - картина за пальним, січень 2025 р. Інфографіка ІДА

Пропозицій з електромобілями 5,2%, що дещо більше, ніж їхня частка серед фактично куплених, проте оскільки цей сегмент поступово розширюється, такий стан справ можна вважати цілком природним на даному етапі. А от авто з гібридними силовими установками, які доволі популярні в Європі, в Україні навіть не змогли дотягти до 1% у пропозиціях про продаж попри всі свої переваги.

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За окремими марками, зокрема серед 15 авто, оголошень з якими найбільше, картина неоднорідна, що пов’язано з історичними особливостями приходу на наш ринок тієї чи іншої марки, а також з її середнім віком.

Наприклад, Volkswagen пропонують у майже рівній кількості як з бензиновими, так і дизельними моторами, з перевагою у кілька відсотків останніх. Невелика частка версій з ГБО, та 4,5% електричних, більшість з яких це хетчбеки e-Golf та кросовери ID.4.

ВАЗ, який другий за кількістю оголошень, оскільки не пропонувався з дизелями, переважно продають з бензиновими моторами, також на діаграмі помітний доволі значний масив версій з ГБО. Для таких авто переведення на «газ» мало не єдиний шлях збереження їхньої економічної доцільності експлуатації. Схожа картина (а також історія появи на нашому ринку) у Daewoo, лиш у корейських авто дещо менший середній вік відносно ВАЗівської продукції.

Пропозиція - картина за пальним за окремими марками, січень 2025 р. Інфографіка ІДА

Найбільше дизельних варіантів можна зустріти у розділах оголошень з Renault (65,2%), та Mercedes-Benz (58,7%). Загалом, якщо «винести за дужки» радянську та корейсько-українську продукцію, різниця у типах двигунів буде не настільки контрастною, як з їхньою присутністю.

Щодо авто з гібридним приводом, таких найбільше серед Toyota, Ford, рідше (проте частіше ніж в інших) «гібриди» зустрічаються на легковиках від Hyundai та KIA.

Зелений сектор, яким позначені електромобілі, найбільший у Nissan — 18,1%. Зрозуміло, що це завдяки популярності хетчбека Leaf, яким заповнена майже чверть усього парку автівок групи BEV в Україні. Також чимало «електричок» пропонується під марками KIA (13,2%) та Hyundai (11,7% оголошень).

Наявність сектора «інше» пояснюється некоректно вказаною або відсутньою в оголошеннях інформацією від продавців про тип силової установки в автомобілі.

Методика досліджень

Аналітики інституту досліджень авторинку опрацювали дані, надані агрегатором Automoto.ua, який збирає інформацію з усіх сайтів що містять оголошення про продаж транспорту, й визначили загальну картину за частками пального/живлення, а також окремо дляДо уваги бралися лише новостворені у січні 2025 року оголошення без дублів.