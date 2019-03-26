Вот на что тратятся грязные деньги...

Грязные деньги могут купить радость, и в любой момент и то и другое можно потерять, вместе со свободой.

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Полиция США арестовала владельца автомастерской на имя Конг Менг Ванг, который по совместительству промышлял выращиванием конопли. Правоохранители изъяли у него 680 килограммов дурмана, попутно закрыв мастерскую и конфисковав 29 японских спорткаров.

Наркоторговцу грозит до 40 лет заключения, а его автомобили в апреле будут выставлены на продажу через государственный аукцион.

Фото: конфискованная коллекция спорткаров наркоторговца / Топжир

Коллекция, собранная доморощенным агрономом, имеет явные отсылки к фильмам “Форсаж”. Среди автомобилей из гаража Ванга есть лишь “классические” спорткары с тюнингом: Nissan GT-R, Acura NSX, Toyota Supra, Mazda RX-7, Honda Integra, Subaru Impreza WRX STI и Mitsubishi Lancer Evo III и IV.

Фото: Nissan GT-R из коллекции наркоторговца / Топжир

Самым оригинальным автомобилем в коллекции является Datsun 240Z для драгрейсинга с двигателем V8. А самым дорогим автомобилем из собрания, по оценке государственных экспертов, оказался японский спорткар Nissan Skyline GT-R34, 1999 года, с пробегом 74 000 км, который имеет начальную цену в 60 000 долларов.

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