Ось на що витрачаються брудні гроші...

Брудні гроші можуть купити радість, та будь-якої миті і те й інше можна втратити, разом зі свободою.

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Поліція США заарештувала власника автомайстерні на ім’я Конг Менг Ванг, який за сумісництвом промишляв вирощуванням коноплі. Правоохоронці вилучили у нього 680 кілограмів дурману, попутно закривши майстерню і конфіскувавши 29 японських спорткарів.

Наркоторговцю загрожує до 40 років ув'язнення, а його автомобілі в квітні будуть виставлені на продаж через державний аукціон.

Фото: конфіскована колекція спорткарів наркоторговця / ТопЖир

Колекція, зібрана доморощеним агрономом, має явні відсилки до фільмів “Форсаж”. Серед автомобілів з гаражу Ванга є лише “класичні” спорткари з тюнінгом: Nissan GT-R, Acura NSX, Toyota Supra, Mazda RX-7, Honda Integra, Subaru Impreza WRX STI та Mitsubishi Lancer Evo III і IV.



Фото: Nissan GT-R з колекції наркоторговця / ТопЖир

Найбільш оригінальним автомобілем у колекції є Datsun 240Z для драгрейсингу з двигуном V8. А найдорожчим автомобілем з зібрання, за оцінкою державних експертів, виявився японський спорткар Nissan Skyline GT-R34, 1999 року, з пробігом 74 000 км, котрий має початкову ціну у 60 000 доларів.

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