С завтрашнего дня, 28 апреля, на автомобильных дорогах заработают 39 новых камер контроля скорости.

Согласно официальной статистике полиции появление камер контроля скорости на дорогах не привела к уменьшению количества аварий. Однако, доходность таких приборов очевидна – за прошлый год украинцы уплатили штрафов на 382 млн грн.

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Новые камеры контроля скорости будут установлены по следующим адресам:

просп. Голосеевский, 96, направление направления прибора ул. Выставочная (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Теодора Драйзера, 9, направление направления прибора просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч)

Киевская область (4 комплекса)

на 35 км+240 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 14 км+016 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 26 км+050 автодороги Н-01 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 101 км+400 автодороги М-03 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

35 комплексов возобновят работу в Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кременчуге, Львове, Мукачево, Полтаве, Черновцах, Черкассах, а также в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областях.