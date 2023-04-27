Відзавтра, 28 квітня, на автомобільних дорогах запрацюють 39 нових камер контролю швидкості.

Згідно з офіційною статистикою поліції поява камер контролю швидкості на дорогах не призвела до зменшення кількості аварій. Проте, прибутковість таких приладів очевидна – за минулий рік українці сплатили штрафів на 382 млн грн.

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На Київщині нові камери контролю швидкості будуть встановлені за такими адресами:

просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Виставкова (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини (обмеження швидкості 50 км/год)

Київська область (4 комплекси)

на 35 км+240 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 14 км+016 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 26 км+050 автодороги Н-01 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 101 км+400 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

35 комплексів відновлять роботу у Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кременчуці, Львові, Мукачевому, Полтаві, Чернівцях, Черкасах, а також у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській та Рівненській областях