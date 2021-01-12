Подсыпание сахарного песка в бензобак – известная многим пакость. Но она уже не так опасна для современных машин.

В опубликованном на Youtube-канале ChrisFix видео (ниже) Крис подсыпает сахарный песок в собственный автомобиль, а затем быстро прочищает топливную систему и делает вывод – ничего страшного не произошло.

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Во-первых, оказалось, что сахар не растворяется в бензине, сколько его не перемешивай, а значит он не влияет на состав горючего и на его свойства. То есть сладкого бензина не бывает и мотору в этом плане ничего не угрожает – опасность представляют сами гранулы, которым к мотора еще нужно умудриться добраться.

В заливной горловине, возле пробки, у многих машин есть клапан и много сахара сквозь него не пройдет. Также внизу горловины самого бака имеется сетка, благодаря которой сахару не так просто попасть внутрь – большая часть того, который все же просыпался сквозь клапан, остается в большом заливном патрубке.

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Также перед бензонасосом у всех современных машин есть сетчатый фильтр, благодаря которому крупные гранулы сахара не смогут попасть в топливную магистраль. Мелкие гранулы, попав в бак, засоряют шланг, но только до топливного фильтра. Бензин просачивается сквозь них и автомобиль способен ехать, но уже не так резво – добраться до сервиса не составит труда.

Вычистить сахар из бака и шлангов можно и самому. Бензобак относительно легко снимается и промывается, шланг чистится, а фильтр меняется. Промывать детали можно обычной водой, которая легко растворяет и удаляет гранулы сахара. Чтобы потом избавиться от влаги, следует использовать изопропиловый спирт – он растворяет ее остатки без следа, и в случае дальнейшего попадания в топливо спирт не является опасным для мотора.