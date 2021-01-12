Підсипання цукрового піску в бензобак - відома багатьом капость. Але вона вже не так небезпечна для сучасних машин.

В опублікованому на Youtube-каналі ChrisFix відео (нижче) Кріс підсипає цукровий пісок в власний автомобіль, а потім швидко прочищає паливну систему і робить висновок - нічого страшного не сталося.

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По-перше, виявилося, що цукор не розчиняється в бензині, скільки його не перемішуй, а значить він не впливає на склад пального і на його властивості. Тобто солодкого бензину не буває і мотору в цьому плані нічого не загрожує - небезпеку становлять самі гранули, яким до мотора ще потрібно примудритися дістатися.

У заливній горловині, біля пробки, у багатьох машин є клапан і багато цукру крізь нього не просипиться. Також внизу горловини самого бака є сітка, завдяки якій цукру не так просто потрапити всередину – переважна частина того, який все ж просипався крізь клапан, залишається у великому заливному патрубку.

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Також перед бензонасосом у всіх сучасних машин є сітчастий фільтр, завдяки якому великі гранули цукру не зможуть потрапити в паливну магістраль. Дрібні гранули, потрапивши в бак, засмічують шланг, але тільки до паливного фільтра. Бензин просочується крізь них і автомобіль здатний їхати, але вже не так жваво - дістатися до сервісу не складе труднощів.

Вичистити цукор з бака і шлангів можна і самому. Бензобак відносно легко знімається і промивається, шланг чиститься, а фільтр змінюється. Промивати деталі можна звичайною водою, яка легко розчиняє і видаляє гранули цукру. Щоб потім позбутися від вологи, слід використовувати ізопропіловий спирт - він розчиняє її залишки без сліду, і в разі подальшого потрапляння в паливо спирт не є небезпечним для мотора.