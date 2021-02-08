Жители города Чемберсберг в штате Пенсильвания "бомбили" местный Департамент транспорта звонками, выражая волнения по поводу машины, торчащий из сугроба снега. Оказалось, что для беспокойства нет причин.

Несколько дней назад в сети появились фотографии Jeep Grand Cherokee предыдущего поколения, что застрял в высокой рукотворной снежной горе. Фотографии породили бурную дискуссию с двумя версиями того, как автомобиль оказался там, где есть. Оказалось, что ни одна из них не верна.

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Киев и значительную часть Украины захватил снегопад и мы хорошо понимаем, что такое снежные заносы и для чего нужна снегоочистительная техника. А вот жителям штата Пенсильвания в США снежную технику нужно рекламировать и один из дилеров нашел весьма интересный способ для этого.

По версиям интернет-сообщества, кто-то пытался переехать снежную гору на "джипе" или снегоочистительная машина свернула снег вместе с машиной, не заметив ее. На самом деле, Jeep "встроили" в сугроб нарочно, ради рекламы. Jalopnik сообщает, что салон Marion Auction делает что-то подобное ежегодно.

«Джип» был замечен на автостоянке рядом с салоном Marion Auction, что продает сельскохозяйственное оборудование. Каждый год, когда выпадает сильный снег, автосалон устраивает инсталляцию с горой снега и световым табло, имитирующим предупреждение дорожных служб вроде "не пишите за рулем". В этом году автосалон отошел от обычной установки и заменил табло машиной, что привело к недоразумениям и звонкам в Департамент транспорта Пенсильвании, поскольку было похоже, что Jeep попал в какую-то странную аварию.

Фото: Jeep, что "застрял" в снежной горе / Аutoevolution