На утро понедельника, 8 февраля, снежило в 18 областях, кое-где намело до 15 см снега, в Николаевской области – снег с дождем. И такая погода в течение суток продолжится. Для грузового транспорта уже действуют ограничения движения.

В некоторых областях уже ввели ряд ограничений на движение грузовиков. Несмотря на непогоду, проезд по основным дорогам обеспечен, сообщили в Укравтодоре.

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Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 8 февраля снег, метели (в западных, северных, местами и в центральных областях значительный снег); в южных областях, на Прикарпатье снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, на Закарпатье дождь.

Температура в северной части 11-16° мороза, на Сумщине и Черниговщине до 20°, днем 5-10°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 2-7° мороза, в южных областях и Прикарпатье ночью 4-9° мороза (на Закарпатье 0-5° тепла). днем 2-7° тепла, на юге Одесской области 6-11° тепла.

На дорогах страны гололедица. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20м/с.

Ситуация на дорогах

На утро 8 февраля снег умеренной интенсивности в Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черкасской областях, где в течение ночи выпало от 3 до 15 см снега. Слабый снег в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Херсонской и Харьковской областях. В Николаевской области идет снег с дождем при минусовой температуре, на покрытии сразу образуется гололедица.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в южных областях местами гололедица", – говорится в сообщении дорожников.

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На перевальных участках дорог Закарпатской и Львовской областей, как указано, идет дождь. Покрытие дорог мокрое, в Ивано-Франковской области на Вышковском перевале – заснеженное.

На дорогах государственного значения, как сообщается, проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, расчистки проезжей части и обочины дорог от снега.

Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые могут привести к затруднениям в движении и из соображений безопасности дорожного движения, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники, Служба автомобильных дорог в Львовской области ввели ограничения движения грузового автомобильного транспорта с 22:00 7 февраля до 5:00 8 февраля на автомобильных дорогах государственного значения:

М-06 Киев – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;

М-10 Львов – Краковец, км 7+993 – 69+961;

М-11 Львов-Шегини, км 9+128 – 80+761;

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, км 129+807 – 191+877;

Западный Обход города Львова, км 0+000 – 15+010;

Подъезд к городу Львов, км 0+000 – 5+694;

Н-09 Мукачево-Львов, км 395+332 – 439+545;

Н-17 Львов-Луцк, км 0+000 – 69+434;

Р-15 Ковель – Жовква, км 89-114, 122-159.

"Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен", – заверили при этом в Укравтодоре. Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1530 единиц техники и 1858 рабочих.