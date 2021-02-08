На ранок понеділка, 8 лютого, сніжило у 18 областях, подекуди намело до 15 см снігу, у Миколаївській області - сніг з дощем. І така погода впродовж доби продовжиться. Для вантажного транспорту вже діють обмеження руху.

У деяких областях вже ввели низку обмежень на рух вантажівок. Попри негоду, проїзд основними дорогами забезпечено, повідомили в Укравтодорі.

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Прогноз погоди

За повідомленням Укргідрометцентру, 8 лютого сніг, хуртовини (у західних, північних, місцями і в центральних областях значний сніг); у південних областях, на Прикарпатті сніг з переходом в дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на Закарпатті дощ.

Температура у північній частині 11-16° морозу, на Сумщині та Чернігівщині до 20°, вдень 5-10°; на решті території вночі 9-14°, вдень 2-7° морозу, у південних областях та на Прикарпатті вночі 4-9° морозу (на Закарпатті 0-5° тепла). вдень 2-7° тепла, на півдні Одещині 6-11° тепла.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с.

Ситуація на дорогах

На ранок 8 лютого сніг помірної інтенсивності у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Черкаській областях, де протягом ночі випало від 3 до 15 см снігу. Слабкий сніг у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Херсонській та Харківській областях. В Миколаївській області йде сніг з дощем при мінусовій температурі, на покритті одразу утворюється ожеледиця.

"Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей засніжене, в південних областях місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні дорожників.

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На перевальних ділянках доріг Закарпатської та Львівської областей, як вказано, йде дощ. Покриття доріг мокре, в Івано-Франківській області на Вишківському перевалі - засніжене.

На дорогах державного значення, як повідомляється, проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, розчистки проїзної частини та узбіччя доріг від снігу.

Зазначається, що у зв’язку з несприятливими погодними умовами, які можуть призвести до утруднень у русі та з міркувань безпеки дорожнього руху, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки, Служба автомобільних доріг у Львівській області ввела обмеження руху вантажного автомобільного транспорту з 22:00 7 лютого до 5:00 8 лютого на автомобільних дорогах державного значення:

М-06 Київ – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;

М-10 Львів – Краковець, км 7+993 – 69+961;

М-11 Львів – Шегині, км 9+128 – 80+761;

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 129+807 – 191+877;

Західний обхід міста Львова, км 0+000 – 15+010;

Під’їзд до міста Львова, км 0+000 – 5+694;

Н-09 Мукачево – Львів, км 395+332 – 439+545;

Н-17 Львів – Луцьк, км 0+000 – 69+434;

Р-15 Ковель – Жовква, км 89-114, 122-159.

"Проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено", - запевнили при цьому в Укравтодорі. Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 1530 одиниць техніки та 1858 робітників.