Жителі міста Чемберсберг у штаті Пенсільванія "бомбили" місцевий Департамент транспорту дзвінками, висловлюючи хвилювання з приводу машини, що стирчить із кучугури снігу. Виявилось, що для хвилювання немає причин.

Кілька днів тому в мережі з’явились фотографії Jeep Grand Cherokee попереднього покоління, що застряги у високій рукотворній сніговій горі. Світлини породили бурхливу дискусію з двома версіями того, як автомобіль опинився там, де є. Виявилось, що жодна з них не вірна.

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Київ та значну частину України захопив снігопад і ми добре розуміємо, що таке снігові замети і для чого потрібна снігоочисна техніка. А от мешканцям штату Пенсильванія у США снігову техніку потрібно рекламувати і один із дилерів знайшов вельми цікавий спосіб для цього.

За версіями інтернет-спільноти, хтось на намагався переїхати снігову гору на “Джипі” або ж снігоочисна машина згорнула сніг разом із машиною, не помітивши її. Насправді ж, Jeep “вбудували” у кучугуру навмисне, заради реклами. Jalopnik повідомляє, що салон Marion Auction робить щось подібне щороку.

“Джип” був помічений на автостоянці поруч із салоном Marion Auction, що продає сільськогосподарське обладнання. Щороку, коли випадає сильний сніг, автосалон влаштовує інсталяцію з горою снігу та світловим табло, що імітує попередження дорожніх служб на кшталт “не пишіть за кермом”. Цього року автосалон відійшов від типової інсталяції і замінив табло машиною, що призвело до непорозумінь і дзвінків до Департаменту транспорту Пенсільванії, оскільки було схоже, що Jeep потрапив у якусь дивну аварію.

Фото: Jeep, що “застряг” у сніговій горі / Аutoevolution