Производитель показал интерьер кроссовера Acura MDX четвертого поколения, который представят 14 октября.

По архитектуре передней панели салон нового Acura MDX имеет много общего с легковым TLX. Сверху - центральный дисплей диагональю 10,2 дюйма, под которым блок управления климатической установкой, еще ниже - кнопочный селектор трансмиссии. На консоли видно тачпад мультимедиа, беспроводную зарядку и нишу для мелочи. Как и у европейских конкурентов, появилась цифровая панель приборов Acura Precision Cockpit.

Также в тему: Новый седан от Acura

Еще одна изысканная деталь интерьера MDX – новые кресла с более развитым профилем и функцией массажа. Они отличаются интересным узором на кожаной обивке, перфорацией и двойной прострочкой. Двери и переднюю панель кроссовера украсят вставки из натурального дерева с открытыми порами. Любителей слушать музыку в дороге порадует аудиосистема ELS Studio 3D Signature Edition с 25 динамиками и встроенной светодиодной подсветкой.

Публичный дебют Acura MDX четвертого поколения состоится 14 октября. В этот день компания представит прототип, но максимально близкий к серийному. Вероятнее всего, "четвертый" MDX будет иметь собственную платформу Acura со стойками MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. В моторной гамме появятся турбочетверка 2.0 и трехлитровый турбомотор V6 с непосредственным впрыском, коробка передач – с десятидиапазонным "автоматом", полным приводом SH-AWD.

Напомним, что первая Acura MDX признана почти идеальным подержанным кроссовером.