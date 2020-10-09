Виробник показав інтер'єр кросовера Acura MDX четвертого покоління, який представлять 14 жовтня.

За архітектурою передньої панелі салон нового Acura MDX має багато спільного з легковим TLX. Зверху - центральний дисплей діагоналлю 10,2 дюйма, під яким блок управління кліматичною установкою, ще нижче - кнопковий селектор трансмісії. На консолі видно тачпад мультимедіа, бездротову зарядку і ніша для дріб'язку. Як і у європейських конкурентів, з'явилась цифрова панель приладів Acura Precision Cockpit.

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Ще одна вишукана деталь інтер'єру MDX - нові крісла з більш розвиненим профілем і функцією масажу. Вони відрізняються цікавим візерунком на шкіряній оббивці, перфорацією і подвійним простроченням. Двері і передню панель кросовера прикрасять вставки з натурального дерева з відкритими порами. Любителів слухати музику в дорозі порадує аудіосистема ELS Studio 3D Signature Edition з 25 динаміками і вбудованою світлодіодним підсвічуванням.

Публічний дебют Acura MDX четвертого покоління відбудеться 14 жовтня. В цей день компанія представить прототип, але максимально близький до серійного. Найімовірніше, "четвертий" MDX матиме власну платформу Acura зі стійками MacPherson спереду і багатоважільною підвіскою ззаду. У моторній гамі з'являться турбочетвірка 2.0 і трилітровий турбомотор V6 з безпосереднім уприскуванням, коробка передач - з десятидіапазонним "автоматом", повним приводом SH-AWD.

Нагадаємо, що першу Acura MDX визнано майже ідеальним вживаним кросовером.