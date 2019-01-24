Вроде бы ничего удивительного, но ведь это Тесла.

Автовозы – грузовики с платформами для транспортировки легковых автомобилей – есть у каждого автопроизводителя. У многих – собственного же производства. Но ни одна другая компания, кроме Tesla, не имеет полностью электрического автопарка.

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Ранее Илон Маск намекал на создание собственной логистической компании для доставки автомобилей и компонентов. Заявление было связано с тем, что Tesla испытывала острую нехватку логистических мощностей, доставляя заказанные Model 3 до конца очередного отчетного периода.

Фото: электрический грузовик Tesla Semi / Tesla, Іnsideevs

Также Маск заявлял, что первым покупателем Tesla Semi станет сама компания, которая будет использовать их для транспортировки между автозаводом в Калифорнии и производством батарей в Неваде. Именно по этому маршруту и прошел первый Semi.



Фото: автовоз Tesla Semi с Tesla Model X на прицепе / Іnsideevs

Изображение электрогрузовика Tesla Semi, который перевозит на специализированном прицепе электрический кроссовер Tesla Model X, распространил вице-президент грузовой программы Tesla Джером Гуллен. Свое сообщение он прокомментировал в шутку: "перевозчик самолетов?", вероятно, намекая на раскрытые задние дверные машины.

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