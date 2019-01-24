Начебто нічого дивного, але ж це Тесла.

Автовози – вантажівки з платформами для транспортування легкових автомобілів – є у кожного автовиробника. В багатьох – власного ж виробництва. Та жодна інша компанія, крім Tesla, не має повністю електричного автопарку.

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Раніше Ілон Маск натякав на створення власної логістичної компанії для доставки автомобілів і компонентів. Заява була пов'язана з тим, що Tesla відчувала гостру нестачу логістичних потужностей, доставляючи замовлені Model 3 до кінця чергового звітного періоду.

Фото: електрична вантажівка Tesla Semi / Tesla, Іnsideevs

Також Маск заявляв, що першим покупцем Tesla Semi стане сама компанія, яка використовуватиме їх для транспортування між автозаводом у Каліфорнії і виробництвом батарей у Неваді. Саме за цим маршрутом і пройшов перший Semi.



Фото: автовоз Tesla Semi з Tesla Model X на причепі / Іnsideevs

Зображення електровантажівки Tesla Semi, котра перевозить на спеціалізованому причепі електричний кроссовер Tesla Model X, поширив віце-президент вантажної прграми Tesla Джером Гільєн. Свій допис він прокоментував жартома: “Перевізник літаків?”, певно, натякаючи на розкриті задні двермі машини.

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