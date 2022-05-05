Германия рассматривает передачу Украине радиолокационных систем COBRA, которые позволят обнаруживать артиллерию противника.

Федеральное правительство Германии рассматривает передачу Украине радиолокационных систем COBRA, которые позволят обнаруживать артиллерию противника.

Согласно информации, опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Украина запросила поставку 40 РЛС COBRA. Стоимость каждой составляет около 50 миллионов евро. Однако из резервов бундесвера сейчас может быть поставлено от трех до пяти систем.

Также в тему Чем танки НАТО отличаются от Т-72: инфографика

Это новые возможные поставки военной техники в Украину произошло после заявления Германии о поставках Украине 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000.

РЛС COBRA (Counter Battery Radar) была совместно разработана компаниями Thales, Airbus Defense and Space и Lockheed Martin для вооруженных сил Германии, Франции и Великобритании.

COBRA считается самой передовой в мире системой обнаружения оружия наземного базирования, включающей высокопроизводительный радар, передовую обработку и интегрированную гибкую систему управления, контроля и связи.

Конструкция включает современную цифровую обработку и передовую активную полупроводниковую фазированную антенную решетку, состоящую из нескольких тысяч приемо-передающих модулей.

Цель этой РЛС заключается в обнаружении минометов, ракетных установок и артиллерийских батарей и предоставлении информации для противодействия.

При дальности обнаружения до 100 км COBRA способна обнаружить и классифицировать до 40 батарей за две минуты.