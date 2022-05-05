Німеччина розглядає передачу Україні радіолокаційних систем COBRA, які дозволять виявляти артилерію противника.

Федеральний уряд Німеччини розглядає передачу Україні радіолокаційних систем COBRA, які дозволять виявляти артилерію противника.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті німецької газети Die Welt, Україна запросила постачання 40 РЛС COBRA. Вартість кожної становить близько 50 мільйонів євро. Однак із резервів бундесверу наразі може бути поставлено від трьох до п’яти систем.

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Це нове можливе постачання військової техніки в Україну відбулося після заяви Німеччини про постачання Україні 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000.

РЛС COBRA (Counter Battery Radar) була спільно розроблена компаніями Thales, Airbus Defense and Space та Lockheed Martin для збройних сил Німеччини, Франції та Великої Британії.

COBRA вважається найпередовішою у світі системою виявлення зброї наземного базування, що включає високопродуктивний радар, передову обробку та інтегровану гнучку систему управління, контролю та зв’язку.

Конструкція включає сучасну цифрову обробку і передову активну напівпровідникову фазовану антенну решітку, що складається з декількох тисяч приймально-передаючих модулів.

Ціль цієї РЛС полягає у виявленні мінометів, ракетних установок та артилерійських батарей та наданні інформації для протидії.

При дальності виявлення до 100 км COBRA здатна виявити та класифікувати до 40 батарей за дві хвилини.