Количество предложений полноприводных бюджетников на украинском рынке не так уж и велико. Но несколько приличных вариантов найти можно.

В преддверии зимнего сезона, когда полный привод становится особенно актуальным, эксперты AUTO-Consulting рассказали, кто из автопроизводителей предлагает наиболее интересные варианты машин со всеми ведущими колесами в бюджетном сегменте, до миллиона гривен ($28 тысяч).

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Ранее в сегменте бюджетных 4Х4 доминировал российский автопром: трудно было найти более дешевый полноприводный вариант чем всевозможные Нивы, Шнивы и УАЗы. Эти бренды уже исчезли с нашего рынка новых автомобилей. Сейчас пригодилась бы доступная и простая "Волынянка", но «возрождение» бренда "ЛУАЗ" наклейкой на китайском электроквадроцикле скорее выглядит издевательством над историей марки.

В ценовой категории до миллиона гривен среди новых автомобилей пока только пять предложений, хотя, казалось бы, их должно быть больше, учитывая разнообразие всевозможных кроссоверов, в том числе бюджетного сегмента. Но большинство из них моноприводны, а те что с полным приводом либо уже дороже миллиона, либо и вовсе ушли с нашего рынка. Например Nissan Juke, доступный сейчас только с литровым двигателем на 114 л.с. и передним приводом.

Для кроссоверов Continental разработал новую шину WinterContact TS 870 P. Рисунок протектора на этой шине сделан таким образом, что очень быстро вытесняет воду из пятна контакта, что обеспечивает лучшую управляемость, более короткий тормозной путь и эффективную защиту от аквапланирования. Рекламна інформація

Renault Duster – самый популярный автомобиль в Украине. Прайс на полноприводные версии с дизелем стартует от $23,5 тысяч

Неудивительно, что самым популярным новым автомобилем Украины является Renault Duster, который предлагает и наиболее доступный полноприводный вариант. За 839 400 грн клиент получит экономичный и надежный дизельный кроссовер с неплохим клиренсом в 210 мм и 6-ступенчатой механикой в базовой версии Life (6 подушек безопасности, система курсовой устойчивости, кондиционер и т.д.). Более богатая версия Zen на 24 500 грн дороже, но полный привод агрегатируется только с механической коробкой передач и дизелем 1.5 на 110 л.с.

Самый доступный Suzuki Jimny стоит почти $25 тысяч

Если требуется полный привод с "автоматом", придется выбирать между бензиновыми японцами от Suzuki. Компактный Jimny 1.5 (102 л.с.) в базовой версии GL с 5-ступенчатой "механикой" предлагается за 883 000 грн. А вот он же со проверенным временем 4-ступенчатым "автоматом" продается только в топ-версии GLX, что поднимает его цену за миллион (1 080 000 грн). Да и форм-фактор субкомпактного внедорожника сгодится далеко не всем, ведь багажник в четырехместном авто совсем небольшой.

Цены на акционные Suzuki Vitara с полным приводом начинаются от $26 тысяч

Вероятно поэтому гораздо более интересным выбором выглядит Suzuki Vitara или S-Cross. Оба кроссовера имеют одинаковую систему фирменного полного привода AllGrip 4WD с четырьмя режимами работы (Lock, Auto, Snow и Sport), имеют разный стиль, но схожие потребительские качества. Причем полноприводные кроссоверы предлагаются только с 6-ступенчатыми "автоматами", но с разными агрегатами. Vitara имеет под атмосферным капотом 1.6 (117 л.с.), тогда как S-Cross располагает 1.4 BoosterJet мощностью 140 л.с. И если Vitara разгоняется с места до 100 км/ч за 12,5 сек., то S-Cross уже за 10,2 сек. Да и стоит (по акции) на 8200 грн дешевле – 933 800 грн.

Еще остались на рынке и несколько китайских автомобилей, которые в последнее время теряют позиции и распродают автомобили 2022 года. На фоне предыдущих предложений они не так уж и актуальны.