Кількість пропозицій повнопривідних бюджетників на українському ринку не така в же й велика. Але кілька пристойних варіантів знайти можна.

Напередодні зимового сезону, коли повний привід стає особливо актуальним, експерти AUTO-Consulting розповіли хто з автовиробників пропонує найбільш цікаві варіанти машин з усіма ведучими колесами в бюджетному сегменті, тобто, до мільйона гривень ($28 тисяч).

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Раніше в сегменті бюджетних 4Х4 домінував російський автопром: важко було знайти дешевший повнопривідний варіант за усілякі Ніви, Шніви та УАЗи. Наразі ці бренди зникли з нашого ринку нових автомобілів. Зараз стала б в пригоді доступна та проста "Волинянка", але «відродження» бренду "ЛУАЗ" наліпкою на китайському електроквадроциклі швидше виглядає знущанням над історією марки.

В ціновій категорії до мільйона гривень серед нових автомобілів наразі лише п’ять пропозицій, хоча здавалося б їх мало бути більше, з оглядом на різноманіття усіляких кросоверів, в тому числі бюджетного сегменту. Але більшість з них монопривідні, а ті що з повним приводом або вже дорожчі за мільйон, або й зовсім пішли з нашого ринку, як от Nissan Juke, доступний зараз лише з літровим двигуном на 114 к.с. та переднім приводом.

Для кросоверів Continental розробив нову шину WinterContact TS 870 P. Малюнок протектора на цій шині зроблений таким чином, що дуже швидко витісняє воду з плями контакту, що забезпечує кращу керованість, коротший гальмівний шлях і ефективний захист від аквапланування. Рекламна інформація

Renault Duster – найпопулярніший автомобіль в Україні. Прайс на повноприводні версії з дизелем стартує з $23,5 тисячі

Не дивно, що один з найпопулярніших автомобілів ринку нових машин України загалом є Renault Duster, який пропонує найбільш доступний повнопривідний варіант. За 839 400 грн клієнт отримає економічний та надійний дизельний кросовер з непоганим кліренсом в 210 мм та 6-ступеневою “механікою” в базовій версії Life (6 подушок безпеки, система курсової стійкості, кондиціонер тощо). Багатша версія Zen на 24 500 грн дорожча але повний привід агрегатується лише з механічною коробкою передач та дизелем 1.5 на 110 к.с.

Найдоступніший Suzuki Jimny коштує майже $25 тисяч

Якщо потрібен повний привід з “автоматом”, доведеться вибирати між бензиновими японцями від Suzuki. Компактний Jimny 1.5 (102 к.с.) в базовій версії GL з 5-ступеневою “механікою” пропонується за 883 000 грн. А ось він же зі стареньким 4-ступеневим “автоматом” продають лише в топ-версії GLX, що піднімає його ціну за мільйон (1 080 000 грн). Та й форм-фактор субкомпактного позашляховика згодиться далеко не усім, адже багажник в чотиримісному авто дуже компактний.

Ціни на акційні Suzuki Vitara з повним приводом починаються від $26 тисяч

Мабуть тому набагато цікавішим вибором виглядає Suzuki Vitara або S-Cross. Обидва кросовери мають однакову систему фірмового повного приводу AllGrip 4WD з чотирма режимами роботи (Lock, Auto, Snow та Sport), мають різний стиль але схожі споживчі якості. Причому, повнопривідні кросовери пропонуються тільки з 6-ступеневими “автоматами”, але з різними агрегатами. Vitara має під капотом атмосферний 1.6 (117 к.с.), тоді як S-Cross має в своєму розпорядженні 1.4 BoosterJet потужністю 140 к.с. І якщо Vitara розганяється з місця до 100 км/год за 12,5 сек, то S-Cross вже за 10,2 сек. Та й коштує до кінця місяця (за акцією) на 8200 грн дешевше – 933 800 грн.

Ще залишилися на ринку і декілька китайських авто, які останнім часом втрачають позиції і розпродують автівки 2022 року. На фоні попередніх пропозицій вони не такі вже й актуальні.