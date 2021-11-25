Выставка SEMA, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе, считается самым большим мероприятием в сфере тюнинга и кастомайзинга. Выделяться в таком месте довольно сложно, но из года в год кому-то это удается.

Спорткары, пикапы, мотоциклы, грузовики, тракторы – все, что имеет колеса и двигатель, можно прокачать. А все лучшие проекты года можно увидеть на SEMA. В галерее ниже собраны самые интересные проекты этого года.

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Старый Chevrolet C10 в мастерской программы Twin Turbos канала Discovery превратился в трехосный гоночный спорткар C10 Slayer с 1000-сильным V8 под капотом и торчащим из него компрессором Whipple 10-71.

Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

Jumpacan – единственный и неповторимый Lamborghini Huracán для бездорожья, созданный ютубером из канала B is for Build.



Дрифтовый Rolls-Royce Silver Shadow Кена Блока, с компрессорным V8 6.2 Chrysler Hellcat.

Sinner от мастерской Wagner Tuning USA был рожден в 1930 году как Ford Model A. Теперь у него гусеницы, вместо задних колес и дизельный Cummins 5.9 с системой впрыска закиси азота.

Chain smoker – Fargo FL1 1947 года выпуска, кузов которого изготовлен из сварных цепей.

Трактору Ford 8N 1948 года выпуска заменили бензиновый двигатель 2.0 мощностью около 30 лошадиных сил, восьмицилиндровый дизель Ford Powerstroke 7.3 с двумя турбинами и системой впрыска закиси азота, обеспечивающей около восьми сотен сил мощности.

Этот International Harvester 1937 года когда-то служил для перевозки молока и был белого цвета, но с тех пор ему осталось только прозвище Milkman.



Warthog из игры Halo, построенный приятелями Кена Блока из “банды” Hoonigan.

Jeep Gladiator на гусеницах Helltraxx и с металлическим кузовом от железнодорожного моста.

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Мобильная пиццерия на базе Ford COE в 1947 года.

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Фото: кастомкары SEMA 2021 / MotorTrend