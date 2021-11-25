Виставка SEMA, яка щорічно проходить у Лас-Вегасі, вважається найбільшим заходом у сфері тюнінгу та кастомайзингу. Виділятись у такому місці досить складно, але з року в рік комусь це таки вдається.

Спорткари, пікапи, мотоцикли, вантажівки, трактори – усе, що має колеса й двигун, можна “прокачати”. А всі кращі проєкти року можна побачити на SEMA. У галереї нижче зібрано найцікавіші проєкти цього року.

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Старий Chevrolet C10 у майстерні програми Twin Turbos каналу Discovery перетворився на тривісний гоночний спорткар C10 Slayer з 1000-сильним V8 під капотом, та компресором Whipple 10-71, який стирчить з нього.



Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

Jumpacan – єдиний і неповторний Lamborghini Huracán для бездоріжжя, створений ютубером з каналу B is for Build.



Дріфтовий Rolls-Royce Silver Shadow Кена Блока, з компресорним V8 6.2 Chrysler Hellcat.

Sinner від майстерні Wagner Tuning USA був народжений у 1930 році як Ford Model A. Тепер у нього гусениці, замість задніх коліс та дизельний Cummins 5.9 з системою упорскування закису азоту.

Chain smoker – Fargo FL1 1947 року випуску, кузов якого виготовлений зі зварених ланцюгів.

Тракторцю Ford 8N 1948 року випуску замінили бензиновий двигун 2.0 потужністю близько 30 кінських сил, на восьмициліндровий дизель Ford Powerstroke 7.3 з двома турбінами та системою упорскування закису азоту, що забезпечує близько восьми сотень сил потужності.

Це International Harvester 1937 року, колись служив для перевезення молока і був білого кольору, але з тих часів йому залишилась лиш прізвисько Milkman.



Warthog з гри Halo, збудований приятелями Кена Блока з “банди” Hoonigan.

Jeep Gladiator на гусеницях Helltraxx та кузовом з металу від залізничного мосту.

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Мобільна піцерія на базі Ford COE 1947 року.

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Фото: кастомкари SEMA 2021 / MotorTrend