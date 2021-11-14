Мопед и сегодня является самым простым моторизованным транспортом, а в прошлом он по определенным причинам заменял собой и мотоцикл, и автомобиль. Авто24 отобрал свою коллекцию самых интересных мопедов ХХ века, причем на некоторых из них нам пришлось в свое время поездить.

Мопеды в советское время были средоточием своего рода субкультуры. Они были отчасти вне поля зрения тогдашних ПДД, их почитали в основном на селе и в малых городках, и пользовались ими преимущественно два поколения – поколение дедов и поколение внуков. Парадоксально, но и первые, и вторые – из-за финансовой несостоятельности и из-за амбициозности. Только у дедушек амбиции сменила мудрость, а подростки, имея их в чрезмерном количестве, всеми силами старались пересесть на мопеды с велосипедов.

Ближе к концу 1970-х советские маркетологи поняли, что "мопедную политику" надо в определенной степени переориентировать на молодежь

Интересно, что конструкция этого двухколесного транспорта длительное время вполне удовлетворяла обе целевые аудитории. Двигатели имели неизменные 50 кубиков рабочего объема, плюс два вида трансмиссии на выбор – двухступенчатая МКП или бескорбочный вариант со сцеплением с рычагом на руле.

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ЗИФ-77 (1977 – 1991)

Легкий мопед, из тех, что называли “газовичком”, поскольку он не имел коробки передач, и управление тягой на нем сводилось к газованию правой ручкой. По сути это был усиленный велосипед с моторчиком, хотя и с мягкой передней подвеской.

Велосипедные педали служили для запуска двигателя, ими можно было помогать мотору при старте с места. Возможность двигаться по-велосипедному, без мотора, тоже оставалась, хотя это было нелегко, поскольку приходилось проворачивать педалями всю трансмиссию. Моторчик имел те же 50 кубиков, но из-за своей моральной устарелости развивал почти вдвое меньшую мощность, чем более свежие “двухскоростные” моторы такого же объема. Это был в первую очередь транспорт для пенсионеров, которые любили неспешно передвигаться на нем на дачу или на рыбалку. Кроме цены, немолодых людей привлекал небольшой вес "газовичка".

Мощность 1,2 л.с. Масса 38 кг Максимальная скорость 40 км/ч Допустимая нагрузка до 100 кг Цена 137 крб.

“Рига-1” (1960 – 1965)

Сегодня эту модель называют самым красивым советским мопедом, но в короткую пору “оттепели” на рубеже 1950 – 60-х в стране родилось много стильных вещей. Вспомните, например, автомобиль “Чайка”, такси ВНИИТЭ, фотоаппарат “Зенит Е”, холодильник “ЗИС-Москва”, пылесос “Ракета” и радиотехнику конца 1950-х.



Помимо стильной внешности, “Рига-1” имеет титул первого двухскоростного мопеда страны. То есть это был решительный шаг отечественного мопедостроения – от велосипедов с моторчиками к подобию мотоцикла. Так как кроме пристроенной к моторчику двухступенчатой коробки передач у мопеда было развито электрооборудование, мягкая подвеска обоих колес и тормоза на оба колеса.

Мощность 1,5 л.с. Масса 45 кг Максимальная скорость 40 км/ч Допустимая нагрузка один человек + 15 кг на багажнике



“Верховина-3” (1970 - 1973)

Серийный двухскоростной мопед, который выпустили относительно небольшим тиражом – всего несколько десятков тысяч. Но даже после снятия с производства он долго оставался в эксплуатации – в первую очередь у молодежи, которую не очень волновали поломки изношенных экземпляров и старомодный дизайн. Высокая ремонтопригодность также способствовала долголетию этой модели.

Выпуск первой из “Верховин” (индекс 3 означал третью двухскоростную модель со Львова) совпал с периодом, когда мопеды подлежали регистрации в ГАИ, поэтому найденные в заброшенных сараях старые “Верховина-3” часто имеют на заднем крыле небольшой – чисто мопедный – номерной знак. Интересно, что львовяне комплектовали эту модель одним типом двигателя, но производства двух заводов. Мотор Š-52 производства г. Шауляй считался более надежным, а вообще это была копия чешского моторчика Jawa Stadion.

Мощность 2 л.с. Масса 51 кг Максимальная скорость 50 км/ч Допустимая нагрузка 100 кг Цена 220 крб.

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“Верховина 6” (1978 – 1982)

Самая массовая из “Верховин” (тираж – более 1,1 млн!) имела такую новацию, как кикстартер, из-за чего ее официально называли мокиком. То есть вместо педалей двигатель имел лапку для пуска ногой, как на настоящем мотоцикле. Эта модель особенно почиталась подростками, поскольку она имела яркую во всех смыслах внешность. На удлиненном сиденье легко размещались двое юных “байкеров”, и двигатель преодолевал эту нагрузку даже на более высокой второй передаче.



Конечно, чуть ли не каждый мальчишка мечтал об особой версии “Верховина-6 Спорт”. В молодежной комплектации был поднят к сиденью глушитель с тепловым экраном, задрано по-кроссовому крыло переднего колеса, перемычка на руле. Багажника не было, но сиденье осталось длинным, и для молодежи это было главным – на мопедах мальчишки возили друзей, а не картошку.

Мощность 2,2 л.с. Масса 53,5 кг Максимальная скорость 50 км/ч Допустимая нагрузка 100 кг Цена 220 – 228 крб.

Рига-26 “Мини” (1983-1985)

Мокик, который в свое время удивил многих. Конструкторы из Риги смело замахнулись на новый сегмент потребителей – горожан, которым нужен одноколейный транспорт с возможностью хранения в квартире или в какой-то кладовке.



“Мини” имел складной руль и сидение, что уменьшало его транспортные габариты до 52 см в высоту и 35 см в ширину, при длине 150 см. Это позволяло перевозить мопед в стандартном лифте многоэтажки и в багажнике “Волги”. Выпускалось две версии “миника” – “Рига 26” без мягкой подвески заднего колеса и “Рига-30” с мягкой. Стандартный шауляйский двигатель с трансмиссией не создавал дополнительных проблем с обслуживанием. Этот нездешнего вида аппарат действительно охотно покупали в городах и поселках с хорошими дорогами, но на селе все же выбирали “Ригу-16” с классической архитектурой и большими колесами.

Мощность 1,8 л.с. Масса 50 кг Максимальная скорость 40 км/ч Допустимая нагрузка один человек + 15 кг на багажнике Цена 250 крб.



Delta (1986 – 1994)

Последний из советских мопедов, который на самом деле довелось увидеть немногим приверженцам мопедной культуры. Отчасти революционная модель рижского завода с новой рамой и несколькими двигателями на выбор. Внешне “Дельта” подхватила всемирную тенденцию с размыванием границы между мопедом и мотоциклом.

Наконец у рижского мопеда появилось длинное сиденье, некоторые комплектации имели гидравлические амортизаторы, нежное переключение передач и даже указатели поворотов. В общем “Дельты” выпускались в четырех серийных исполнениях: “стандарт”, “турист”, “спорт” и “люкс”.

Мощность 1,8 л.с. Масса 55 кг Максимальная скорость 40 км/ч Допустимая нагрузка до 100 кг Цена 259 крб.

В 1960 – 1980-е легкий одноколейный транспорт приобрел такое распространение, что сверхпопулярность получала чуть ли не каждая модель, которая выходила на рынок. На этом фоне в наш обзор попали не все массовые мопеды, но не исключаем, что к этой теме Авто24 еще вернется.

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