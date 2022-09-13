Король Чарльз любит быструю езду и роскошные спорткары. Коллекция авто короля Великобритании богата интересными и недешевыми моделями, причем некоторые из них созданы специально для него.

Первый автомобиль тогда еще принца Чарльза был не таким уж дорогим. В 1968 году 19-летний наследник британского престола купил MGC GT, сообщает ТопЖир. Спорткупе с трехлитровым 145-сильным шестицилиндровым двигателем разгонялось до 193 км/ч. Оно до сих пор находится в собственности королевской семьи и стоит в Сандрингемском дворце.

Также интересно выдающиеся автомобили королевы Елизаветы

К 21-летию Чарльз получил в подарок от матери Елизаветы II более серьезный аппарат – кабриолет Aston Martin DB6. Он был более мощным и быстрым – благодаря 282-сильному 4,0-литровому мотору развивал 230 км/ч. Интересно, что принца учил ездить на спорткаре трехкратный чемпион Формулы-1 Грэм Хилл.

Скорее всего, Aston Martin – любимая марка короля, причем он обязательно выбирал кабриолеты. В 1985 году эмир Бахрейна подарил Чарльзу Aston Martin V8 Vantage с 5,3-литровым 406-сильным V8, развивающим максимальную скорость в 282 км/ч.

А в 1994 году по индивидуальному заказу принца создали заряженный кабриолет Aston Martin Virage. Стандартного 354-сильного V8 ему не хватало, поэтому установили 6,3-литровый двигатель на 462 л. Ну и при этом подвеску доработали. Принц Чарльз пользовался автомобилем до 2007 года, а в 2012 и 2019 годах его продавали на аукционах.

В последние годы монарх стал эко-активистом и выступает за ограничение вредных выбросов. Поэтому свой любимый Aston Martin DB6 он перевел на биотопливо (теперь его выхлоп пахнет алкоголем). Для повседневной езды по Лондону Чарльз использует электромобиль Jaguar i-Pace.

Также интересно тест-драйв Jaguar I-Pace

Однако после провозглашения королем Карл III все же приехал в Букингемский дворец не на электрокаре, а на лимузине Rolls-Royce Phantom VI 1977 года. Машину построили еще для его матери к 25-летию ее коронации, этот автомобиль часто используется королевской семьей для различных церемоний.