Король Чарльз любить швидку їзду та розкішні спорткари. Колекція авто короля Великої Британії багата на цікаві й недешеві моделі, причому деякі з них створені спеціально для нього.

Перший автомобіль тоді ще принца Чарльза був не таким вже й дорогим. У 1968 році 19-річний спадкоємець британського престолу купив MGC GT, повідомляє ТопЖир. Спорткупе з трилітровою 145-сильним шестициліндровим двигуном розганялося до 193 км/год. Воно і досі у власності королівської родини та стоїть у Сандрінгемському палаці.

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На 21-річчя Чарльз отримав у подарунок від матері Єлизавети ІІ більш серйозний апарат – кабріолет Aston Martin DB6. Він був потужнішим і швидшим – завдяки 282-сильному 4,0-літровому мотору розвивав 230 км/год. Цікаво, що принца вчив їздити на спорткарі трикратний чемпіон Формули-1 Грем Хілл.



Швидше за все Aston Martin – улюблена марка короля, причому він обов’язково вибирав кабріолети. У 1985 році емір Бахрейну подарував Чарльзу Aston Martin V8 Vantage з 5,3-літровим 406-сильним V8, який розвиває максимальну швидкість у 282 км/год.

А у 1994 році за індивідуальним замовленням принца створили заряджений кабріолет Aston Martin Virage. Стандартного 354-сильного V8 йому не вистачало, тому встановили 6,3-літровий двигун на 462 к. с. Ну і заодно підвіску допрацювали. Принц Чарльз користувався автівкою до 2007 року, а у 2012 та 2019 роках її продавали на аукціонах.



У останні роки монарх став еко-активістом і виступає за обмеження шкідливих викидів. Тому свій улюблений Aston Martin DB6 він перевів на біопаливо (тепер його вихлоп пахне алкоголем). Для повсякденної їзди Лондоном Чарльз використовуває електромобіль Jaguar i-Pace.

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Проте після проголошення королем Карл ІІІ все ж приїхав до Букінгемського палацу не на електрокарі, а на лімузині Rolls-Royce Phantom VI 1977 року. Машину збудували ще для його матері до 25-річчя її коронації, це авто часто використовується королівською родиною для різноманітних церемоній.