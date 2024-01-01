Самый большой кроссовер Smart показали накануне официального дебюта

Как передает Carscoops, автопроизводитель также объявил, что Smart #5 дебютирует 28 августа в Австралии. На тизерных кадрах изображен прототип, который ездит на пересеченной местности. Таким образом компания намекнула на хорошие внедорожные возможности электромобиля.

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Благодаря рассекреченным отчетам Министерства промышленности и информационных технологий Китая технические характеристики модели уже известны. Самый большой Smart будет иметь длину 4705 мм, ширину 1920 мм и высоту 1705 мм с колесной базой в 2900 мм. Это делает новинку сходной по габаритам с BMW X3, Audi Q5 и Mercedes GLC.

Кроссовер использует 800-вольтовую архитектуре от Geely и будет иметь 4 варианта исполнения с одним электромотором на задней оси, или с полным приводом с мощностью от 340 до 646 лошадиных сил. Ожидается, что запас хода составит 550 км.

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Smart #5 будет глобальной моделью, которая будет предлагаться в Китае, Европе, Великобритании и Австралии, куда компания планирует вернуться до конца 2024 года.