Найбільший кросовер Smart показали напередодні офіційного дебюту

Як передає Carscoops, автовиробник також оголосив, що Smart #5 дебютує 28 серпня в Австралії. На тизерних кадрах зображено прототип, який їздить на пересіченій місцевості. Таким чином компанія натякнула на хороші позашляхові можливості електромобіля.

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Завдяки розсекреченим звітам Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю технічні характеристики моделі вже відомі. Найбільший Smart матиме довжину 4705 мм, ширину 1920 мм і висоту 1705 мм з колісною базою в 2900 мм. Це робить новинку подібною за габаритами до BMW X3, Audi Q5 і Mercedes GLC.

Кросовер використовує 800-вольтову архітектурі від Geely й матиме 4 варіанти виконання з одним електромотором на задній осі, або з повним приводом з потужністю від 340 до 646 кінських сил. Очікується, що запас ходу становитиме 550 км.

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Smart #5 буде глобальною моделлю, яка пропонуватиметься в Китаї, Європі, Великій Британії та Австралії, куди компанія готова повернутися до кінця 2024 року.