Грамотный автомобилист ищет для себя не просто доступный по цене автомобиль – он ищет автомобиль доступный также и в обслуживании. Определиться с таким не всегда легко.

Просто заполучить дешевую соблуживании машину тому, у кого нет особых амбиций: покупаешь один из самых распространенных в своей стране массовых автомобилей и имеешь минимум затрат на сервис. Потому что низкие расходы на содержание – одна из непременных составляющих титула народного автомобиля.

Обслуживание – это плановые ТО, но гораздо дороже у подержанного автомобиля будет обходиться устранения поломок, возникающих из-за возраста автомобиля

Но не все мечтают о Lanos, "девятке" или Accent, поэтому потенциальному покупателю автомобиля нужно знать, какой автомобиль в принципе может претендовать на звание самого дешевого в обслуживании.

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Как выбирать дешевый в обслуживании автомобиль

Стоимость планового ТО каждой модели легко узнать на сайтах дилерских центров, но имейте в виду, что на неофициальном сервисе цены будут ниже, а кроме регламентных работ, у подержанных машинах встречаются банальные поломки.

Экземпляр в изношенном состоянии в принципе не может быть дешевым в содержании – даже если это одна из легендарных по надежности моделей. Постоянные поломки будут требовать денег на устранение, и обычно критические цифры пробега – больше 250 – 350 тыс. км;

Надежный источник информации о стоимости содержания определенных моделей машин – мастера автосервиса и продавцы запчастей. Но проконсультируйтесь с несколькими такими специалистами. И убедитесь, что они работают с достаточно широким спектром марок и моделей, а не с двумя-тремя брендами;

Перед выбором автомобиля, особенно подержанного, стоит посоветоваться с опытными автомеханиками касательно стоимости сервиса интересных вам моделей

Можно опираться на информацию от клубов и форумов владельцев определенной марки и модели. Но не стоит верить всему тому, что там пишут – собирайте данные, анализируйте и делайте выводы сами;

Учтите, что даже у модели – признанного лидера по доступности содержания может быть версия или модификация, которая очень удорожает эксплуатацию: прожорливый или недолговечен двигатель, проблемная коробка передач, гниющие двери, слабая пневматическая подвеска и тому подобное. Поэтому рассматривайте конкретную модель с конкретной версией силового агрегата и кузова;

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Остановившись на той или иной модели, казалось бы дешевой в содержании, спроецируйте ее на свои условия эксплуатации и ваш стиль езды. Может быть, что определенное слабое место модели – например, требовательный к качеству топлива двигатель или недолговечна подвеска – не будут иметь для вас значение, поскольку вы живете в большом городе с брендовыми АЗС и ровным асфальтом;

Выяснив какие слабые места у той или иной модели, конкретизируйте, когда именно они начинают проявляться. Возможно, купив новую (или почти новую) машину на три-четыре года пользования, вы просто не проездите на ней до того возраста и того пробега, при которых она станет проблемной.

Любовь и уход

Частота поломок и ресурс узлов и агрегатов во многом зависит от того, как вы будете относиться к машине. Так, размеренный, выверенный стиль езды продлевает жизнь и двигателя, и трансмиссии и систем управления. Если вы постоянно будете выбирать не самый короткую, а самую ровную дорогу, то будете реже заезжать на ремонт подвески. Влияет на состояние ходовой и перегрузка машины.

Частота отказов зависит от того, как относится к машине ее водитель и владелец

У многих машин большое значение имеет качество запчастей, используемых при ремонте: определенные очень дорогие комплектующие могут служить буквально в разы дольше, чем дешевые. Качество масел и рабочих жидкостей проявляется не так явно, но если вы приобрели машину на длительный срок, в конце концов этот фактор будет вами замечен.

Рекомендация Авто24

Все относительно – стереотипное понятие "часто ломается" относительно определенной модели для вас может оказаться приемлемым. То же и с деньгами – ремонт или покупка запчастей, которые для кого-то покажутся дорогими, могут проходить незаметно для вашего кошелька. Поэтому главный совет: не спешить при выборе и не верить бездумно "общественному мнению", а выяснять и высчитывать все самому.

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