Грамотний автомобіліст шукає для себе не просто доступний за ціною автомобіль – він шукає автомобіль доступний також і в обслуговуванні. Визначитися з таким не завжди легко.

Просто отримати дешеву в утримані машину тому, хто не має особливих амбіцій: купуєш один з найпоширеніших у своїй країні масових автомобілів і маєш мінімум витрат на сервіс. Тому що низькі витрати на утримання – одна із неодмінних складових титулу “народного” автомобіля.

Обслуговування – це планові ТО, але набагато дорожче у вживаного авто буде обходитись усунення поламок, що виникають через вік авто

Але ж не всі мріють про Lanos, “дев’ятку” або Accent, тому потенційному покупцеві авто потрібно знати, яке авто може претендувати на звання найдешевшего в обслуговуванні.

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Отже, як обирати дешевий в обслуговуванні автомобіль

Вартість планового ТО кожної моделі легко дізнатися на сайтах дилерських центрів, але майте на увазі, що в неофіційному сервісі ціни нижче, а крім регламентних робіт, на вживаних машинах трапляються банальні поламки.

Екземпляр у зношеному стані в принципі не може бути дешевим в утриманні – навіть якщо це одна з легендарних за надійністю моделей. Постійні поламки вимагатимуть грошей на усунення, і зазвичай критичні цифри пробігу – понад 250 – 350 тис. км;

Надійне джерело інформації про вартість утримання певних моделей машин – майстри автосервісу та продавці запчастин. Але проконсультуйтеся з кількома такими спецами. І переконайтеся, що вони працюють з достатньо широким спектром марок і моделей, а не з двома-трьома брендами;

Перед вибором автомобіля, особливо вживаного, варто порадитися з досвідченими автомеханіками щодо вартості сервісу цікавих вам моделей

Можна спиратися на інформацію від клубів та форумів власників певної марки та моделі. Але не варто вірити всьому тому, що там пишуть – збирайте дані, аналізуйте і робіть висновки самі;

Врахуйте, що навіть у моделі – визнаного лідера з доступності утримання може бути версія чи модифікація, яка дуже здорожчує експлуатацію: ненажерливий або недовговічний двигун, проблемна коробка передач, гниючі двері, слабка пневматична підвіска тощо. Тому розглядайте конкретну модель з конкретною версією силового агрегату і кузову;

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Зупинившись на тій чи іншій моделі, начебто дешевій в утриманні, спроектуйте її на свої умови експлуатації і ваш стиль їзди. Може бути, що певне слабке місце моделі – наприклад, вимогливий до якості палива двигун або недовговічна підвіска – не матимуть для вас значення, оскільки ви живете у великому місті з брендовими АЗС і рівним асфальтом;

З’ясувавши якісь слабкі місця тієї чи іншої моделі, конкретизуйте, коли саме вони починають проявлятися. Можливо, купивши нову (або майже нову) машину на три-чотири роки користування, ви просто не доїздите на ній до того віку і того пробігу, при яких вона стане проблемною.

Любов і догляд

Частота поламок і ресурс вузлів та агрегатів великою мірою залежить від того, як ви будете ставитися до машини. Так, розмірений, виважений стиль їзди продовжує життя і двигуна, і трансмісії, і систем управління. Якщо ви постійно обиратимете не найкоротшу, а найрівнішу дорогу, то будете рідше заїжджати на ремонт підвіски. Впливає на стан ходової і перевантаження машини.

Частота відмов залежить від того, як ставиться до машини її водій та власник

У багатьох автомобілів велике значення має якість запчастин, які використовуються при ремонті: певні дуже дорогі комплектуючі можуть служити в рази довше, ніж дешеві. Якість мастил та робочих рідин проявляється не так явно, але якщо ви придбали машину на тривалий строк, врешті решт цей фактор буде вами помічений.

Рекомендація Авто24

Усе відносне – стереотипне поняття “часто ламається” щодо певної моделі для вас може виявитися прийнятним. Те саме і з грошима – ремонт чи запчастини, що для когось здаватимуться дорогим, можуть проходитимуть непомітно для вашого гаманця. Тому головна порада: не поспішати при виборі и не вірити бездумно “громадській думці”, а з’ясовувати і обраховувати все самому.

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