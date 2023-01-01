В нем есть не только все необходимое для проживания, но и собственная LaFerrari и палуба на крыше.

Один из крупнейших немецких производителей автодомов на колесах Volkner представил модель Performance S в начале этого года на Дюссельдорфском автосалоне 2022 года.

Он стоит чуть больше 2 миллионов евро, но вместе с LaFerrari его цена выросла более чем вдвое до более чем 5,3 миллиона евро.

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LaFerrari стоит примерно те же 3 миллиона евро, что и прошлогодний Bugatti Chiron, поэтому разница в цене в 2 миллиона долларов в конце концов сводится к спецификациям автодома. У Performance S есть несколько интересных опций, которых не было в предыдущих демонстрационных моделях. К примеру, палуба на крыше площадью 135 кв, рассчитанная на шесть-восемь мест для наблюдения за звездами, людьми и отдыха на свежем воздухе.

Другая часть крыши посвящена практическому оборудованию, включая солнечную панель мощностью 2000 Вт, спутниковую антенну, антенну 4G и двойную систему кондиционирования воздуха. Специальные большие и малые кондиционеры установлены для охлаждения передней гостиной и задней спальни соответственно.



Нестандартный интерьер Performance S имеет уникальную планировку, которую мы еще не видели. В частности, высокая L-образная кухонная стойка с барными стульями внешне больше напоминает то, что вы увидите в (стационарном) доме или на яхте, создавая идеальное пространство для владельцев, чтобы насладиться кофе и легким завтраком утром. По другую сторону барной стойки расположена кухонная зона с индукционной плитой с тремя конфорками, духовкой, микроволновкой, посудомоечной машиной и холодильником с отдельным охладителем вина на 12 бутылок.

Главная кровать размером 180 x 200 см расположена в задней спальне.

Кстати дом на колесах из гигантского дерева продают за 11,5 миллионов.

Вместо обычной аудиосистемы Volkner Burmester заказчик разработал собственную звуковую систему с динамиками, включая объемный звук 5.1 в гостиной. Светодиодные смарт-телевизоры в гостиной и спальне обеспечивают изображение вместе со звуком. Литиевая батарея емкостью 20 кВт/ч, заряжаемая с помощью вышеупомянутой солнечной батареи, питает эту электронику и другое электрооборудование салона.

Этот Performance S построен на шасси автобуса Volvo с задним двигателем мощностью 503 л.с. и системой пневматической подвески Его конечная цена в 5311000 евро с учетом налогов сделала его самым дорогим автодомом года.