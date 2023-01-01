В ньому є не лише все необхідне для проживання, але й власна LaFerrari та палуба на даху.

Один з найбільших німецьких виробників автобудинків на колесах Volkner представив модель Performance S на початку цього року на Дюссельдорфському автосалоні 2022. Він привернув натовпи відвідувачів своєю помаранчево-чорною фарбою, як на Хелловін, а а також контрастним чисто-білим LaFerrari, який можна перевозити в його багажнику.

Він коштував трохи більше 2 мільйонів євро, але разом з LaFerrari його ціна зросла більш ніж удвічі до понад 5,3 мільйона євро.

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LaFerrari коштує приблизно ті ж 3 мільйони євро, що й минулорічний Bugatti Chiron, тому різниця в ціні в 2 мільйони доларів зрештою зводиться до специфікацій автобудинку. У Performance S є кілька цікавих опцій, яких не було в попередніх демонстраційних моделях. Наприклад, палуба на даху площею 135 кв, розрахована на шість-вісім місць для спостереження за зірками, людьми та загального відпочинку на свіжому повітрі.

Інша частина даху присвячена практичному обладнанню, включаючи сонячну панель потужністю 2000 Вт, супутникову антену, антену 4G і подвійну систему кондиціонування повітря. Спеціальні великий і малий кондиціонери встановлені для охолодження передньої вітальні та задньої спальні відповідно.



Нестандартний інтер’єр Performance S має унікальне планування, якого ми ще не бачили. Зокрема, висока L-подібна кухонна стійка з барними стільцями зовні більше нагадує щось, що ви побачите в (стаціонарному) будинку або на яхті, створюючи ідеальний простір для власників, щоб насолодитися кавою та легким сніданком вранці. По інший бік барної стійки розташована кухонна зона з індукційною плитою з трьома конфорками, духовкою, мікрохвильовою піччю, посудомийною машиною та холодильником з окремим охолоджувачем вина на 12 пляшок.

Головне ліжко розміром 180 x 200 см розташоване в задній спальні.

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Замість звичайної аудіосистеми Volkner Burmester замовник розробив власну звукову систему з динаміками, включаючи об’ємний звук 5.1 у вітальні. Світлодіодні смарт-телевізори у вітальні та спальні забезпечують зображення разом зі звуком. Літієва батарея ємністю 20 кВт/год, яка заряджається за допомогою вищезгаданої сонячної батареї, живить цю електроніку та інше електрообладнання салону.

Цей Performance S побудовано на шасі автобуса Volvo із заднім двигуном потужністю 503 к.с. і системою пневматичної підвіски. Його кінцева ціна в 5 311 000 євро з урахуванням податків зробила його найдорожчим автобудинком року.