Итальянский бутик-автопроизводитель Automobili Pininfarina показал свою новую Battista Reversario, построенную на основе чрезвычайно редкого и одного из самых дорогих электромобилей на планете Battista Anniversario.

Кроме того, что Battista Reversario самая дорогая, это еще и самая быстрая по разгону аккумуляторная машина. Она разгоняется до 60 миль/ч, то есть 96,5 км/ч, за 1,79 секунды. Это даже быстрее, чем кто-либо произнесет слово "вжик"!

Производитель не гонится за тиражами, самые крупные партии его электромобилей не превышают количество пальцев на одной руке. Всего за весь период выпущено полторы сотни машин разных моделей, каждая из которых не только эксклюзивна, но и ставит по несколько мировых рекордов.

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Скажем, первый электромобиль Automobili Pininfarin, названный в честь основателя (2018 г.) Battista Hyper GT, установил шесть мировых рекордов: четыре касаются скорости, один запаса хода и один – тормозного пути.

Battista Reversario из родословной роскошных автомобилей для немногих требовательных клиентов. Фото: Automobili Pininfarina

Если со скоростью и пробегом уже никого не удивить, то тормозной путь заслуживает отдельной строки: полная остановка со 100 км/ч дала тормозной путь 31 метр – мировой рекорд.

Что касается тиражей, то уже следующая и еще более эксклюзивная версия Battista под названием Anniversario была ограничена всего пятью единицами. Здесь все компоненты ручной работы. Краска также эксклюзивная. Каждая из этих пяти машин продавалась за примерно 2,9 миллиона долларов.

Прошлым летом производитель представил единственный в своем роде вариант Battista под названием Edizione, посвященный первому в истории чемпиону Формулы-1 Нино Фарини. Этот автомобиль также ограничен пятью единицами.

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Помимо Battista, появился уникальный концепт под названием Pura Vision. Ценник на этот суперкар высветил потрясающие 4,4 миллиона евро (4,78 миллиона долларов), что сразу вывело его на позицию самого дорогого электромобиля на планете.

А недавно Automobili Pininfarina представила еще одну уникальную версию своего флагманского Hyper GT - Battisa Reversario. Показаны первые изображения Battista Reversario и видео совместного путешествия с Anniversario.

Характеристики и конечная стоимость пока не раскрываются. Говоря о нынешнем шедевре, автопроизводитель лишь сознательно оговорился, что новый Hyper GT изготовлен по заказу предыдущего клиента, который уже владеет одним из пяти имеющихся Battista Anniversario.