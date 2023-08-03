Automobili Pininfarina выдала на-гора потрясающий купе-внедорожник PURA Vision. По словам дизайнеров, их концепт открывает новую эпоху электрической роскоши.

Концепт новичка в августе будет продемонстрирован публике на "Неделе автомобилей" в Монтерее. Правда, руководители дизайн-студии не озвучили, есть ли шанс дойти PURA Vision до серийной модели.

PURA Vision – яркая интерпретация электрического внедорожника класса люкс со смелыми пропорциями кабины и задней части, сочетающими в себе неподвластную красоту времени с изысканными деталями.

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Элегантный внедорожник-купе издалека чем-то напоминает черты стильного гиперкара Battista. Художники Итальянского автомобильного дизайнерского кузовного ателье Pininfarina SpA описывают концепт как "вершину стиля". Резонное мнение, поскольку видим здесь много интересного, начиная со скрытых фар до оригинальных дневных ходовых огней. Именно в них используется фирменная технология тонкого нановолоконного освещения LESS, состоящая из волокон толщиной менее 1 мм.

Панорамная крыша усиливает чувство утонченной роскоши. Фото: Pininfarina

Верхняя часть концепта имеет белую отделку Bianco Sestriere Gloss, а разные элементы нижней части кузова выполнены из углеродного волокна. Интригующая форма автомобиля особенно заметна, если смотреть на него сбоку и сверху, где сразу бросается в глаза большая площадь остекления.

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Также придает привлекательности установленный комплект массивных 23-дюймовых колес, обутых в шины с белой полосой. К манящим и загадочным элементам следует отнести кольцо светодиодного освещения в центре стеклянной крыши. Оно предназначено для плавного соединения ветрового стекла с задним стеклом.

Дизайнеры Pininfarina предоставили двери с конфигурацией крыльев чайки. Они в сочетании с центральной бесколонной конструкцией автомобиля обеспечивают беспрепятственный доступ в просторный салон с формулой сидений 2+2.

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У автомобиля низкая посадка, а передние сиденья будто побуждают к полету. Перед рулем находится большая цифровая приборная панель, а справа — поворотный диск, который используется для выбора между парковкой, задним ходом, нейтралью и движением. Приборная панель изгибается по всему салону, аккуратно соединяясь с дверными панелями, отделанными белой кожей и углеродным волокном.

Высокотехнологичный салон разработан для предоставления пассажирам и водителю необходимой информации, когда они в ней нуждаются. Фото: Pininfarina

В центральной части находится вертикально ориентированный информационно-развлекательный дисплей. Ключевым элементом салона является фирменная ткань на центральной консоли, верхних спинках сидений и потолочной обшивке, состоящая из 30% шерсти Nativa и 70% переработанного полиэстера.

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"PURA Vision предполагает захватывающее будущее и показывает, чего можно добиться, если мы применим наши принципы проектирования PURA к новому типу транспортных средств", - сказал во время презентации исполнительный директор Automobili Pininfarina Паоло Деллач.