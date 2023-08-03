Automobili Pininfarina видала на-гора приголомшливий купе-позашляховик PURA Vision. За словами дизайнерів, їх концепт відкриває нову еру електричної розкоші.

Концепт новачка у серпні буде продемонстровано публіці на "Тижні автомобілів" у Монтереї. Щоправда, керівники дизайн-студії не озвучили, чи є шанси дійти PURA Vision до серійної моделі.

PURA Vision – яскрава інтерпретація електричного позашляховика класу люкс зі сміливими пропорціями кабіни та задньої частини, що поєднують у собі непідвладну часу красу з вишуканими деталями.

Читайте також Pininfarina анонсувала 1927-сильний електромобіль

Елегантний позашляховик-купе здалеку чимось нагадує риси стильного гіперкара Battista. Художники Італійської автомобільного дизайнерського кузовного ательє Pininfarina SpA описують концепт як "вершину стилю". Слушна думка в тому є, оскільки бачимо тут багато цікавого, починаючи з прихованих фар до оригінальних денних ходових вогнів. Саме в них використовується фірмова технологія тонкого нановолоконного освітлення LESS, що складається з волокон товщиною менш як 1 мм.

Панорамний дах посилює відчуття витонченої розкоші. Фото: Pininfarina

Верхня частина концепту має біле оздоблення Bianco Sestriere Gloss, а різні елементи нижньої частини кузова виконані з вуглецевого волокна. Інтригуюча форма автомобіля особливо помітна, якщо дивитися на нього збоку та зверху, де відразу впадає у вічі велика площа скління.

Читайте також Pininfarina випустила стильну швидкісну зарядку для електрогіперкара Battista

Також додає привабливості встановлений комплект масивних 23-дюймових коліс, взутих у шини із білою смугою. До звабливих та загадкових елементів слід віднести кільце світлодіодного освітлення у центрі скляного даху. Воно призначене для плавного з'єднання вітрового скла із заднім склом.

Дизайнери Pininfarina надали дверцятам конфігурацію крил чайки. Вони у поєднанні з центральною безколонною конструкцією автомобіля забезпечують безперешкодний доступ до просторого салону з формулою сидінь 2+2.

Читайте також Подивіться на трактор з дизайном Pininfarina

У автомобіля низька посадка, а передні сидіння наче спонукають до польоту. Перед кермом знаходиться велика цифрова панель приладів, а праворуч — поворотний диск, який використовується для вибору між паркуванням, заднім ходом, нейтраллю і рухом. Панель приладів згинається по всьому салону, акуратно з'єднуючись з дверними панелями, обробленими білою шкірою і вуглецевим волокном.

Високотехнологічний салон розроблений для надання пасажирам та водієві необхідної інформації, коли вони її потребують. Фото: Pininfarina

У центральній частині знаходиться вертикально орієнтований інформаційно-розважальний дисплей. Ключовим елементом салону є фірмова тканина на центральній консолі, верхніх спинках сидінь та обшивці стелі, що складається з 30% вовни Nativa та 70% переробленого поліестеру.

Читайте також Pininfarina випустить шолом з рідинним охолодженням

"PURA Vision передбачає захоплююче майбутнє і показує, чого можна досягти, якщо ми застосуємо наші принципи проектування PURA до нового типу транспортних засобів", — сказав під час презентації виконавчий директор Automobili Pininfarina Паоло Деллача.