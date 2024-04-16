Італійський бутик-автовиробник Automobili Pininfarina показав свою нову Battista Reversario, побудовану на основі надзвичайно рідкісного і одного з найдорожчих електромобілів на планеті Battista Anniversario.

Окрім того, що Battista Reversario найдорожча, це ще й найшвидша за розгоном акумуляторна машина. Вона розганяється до 60 миль/год, тобто 96,5 км/год, за 1,79 секунди. Це навіть швидше, ніж будь-хто вимовить слово "вжик"!

Виробник не женеться за тиражами, найбільші партії його електромобілів не перевищують кількість пальців на одній руці. Всього за весь період випущено півтори сотні машин різних моделей, кожна з яких не тільки ексклюзивна, але й ставить по кілька світових рекордів.

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Скажімо, перший електромобіль Automobili Pininfarin, названий на честь засновника (2018 р.) Battista Hyper GT, встановив шість світових рекордів: чотири стосуються швидкості, один запасу ходу та один – гальмівного шляху.

Battista Reversario з родоводу розкішних автівок для небагатьох вибагливих клієнтів. Фото: Automobili Pininfarina

Якщо зі швидкістю і пробігом уже нікого не здивувати, то гальмівний шлях заслуговує окремого рядка: повна зупинка зі 100 км/год дала гальмівний шлях 31 метр – світовий рекорд.

Щодо тиражів, то вже наступна й ще більш ексклюзивна версія Battista під назвою Anniversario була обмежена лише п’ятьма одиницями. Тут всі компоненти ручної роботи. Фарба також ексклюзивна. Кожна з цих п’яти машин продавалася за приблизно 2,9 мільйона доларів.

Минулого літа виробник представив єдиний у своєму роді варіант Battista під назвою Edizione, присвячений першому в історії чемпіону Формули-1 Ніно Фаріні. Цей автомобіль також обмежений п'ятьма одиницями.

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Окрім Battista, з’явився унікальний концепт під назвою Pura Vision. Цінник на цей суперкар висвітив приголомшливі 4,4 мільйона євро (4,78 мільйона доларів), що відразу вивело його на позицію найдорожчого електромобіля на планеті.

А нещодавно Automobili Pininfarina представила ще одну унікальну версію свого флагманського Hyper GT — Battisa Reversario. Показано перші зображення Battista Reversario та відео спільної подорожі з Anniversario.

Характеристики й кінцева вартість поки не розкриваються. Говорячи про нинішній шедевр, автовиробник лише свідомо обмовився, що новий Hyper GT виготовлено на замовлення попереднього клієнта, який вже володіє одним із п’яти наявних Battista Anniversario.