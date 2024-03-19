Сначала может показаться, что вопрос "какое авто самое дорогое в мире?" достаточно простой, однако это совсем не так. Если углубиться в его суть, каждый сможет ответить по-разному и будет прав. Дело в том, что есть множество категорий: "новый автомобиль", "самый ценный автомобиль проданный на аукционе", или же "специальное или ограниченное издание" и т.д.

Наверное, разобраться в вопросе "самого дорогого нового автомобиля в мире" будет не так сложно, ведь совсем недавно компания Rolls-Royce еще раз доказала всем, что они знают как создавать по настоящему роскошные авто.

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По статистике, средняя стоимость новой машины в мире составляет 48 тысяч долларов, что на 10 тысяч больше, чем до пандемии, однако самый дорогой новый автомобиль, Rolls-Royce Droptail, стоит значительно больше – более 30 миллионов долларов.

Всего было создано три модели Droptail: белоснежный Arcadia Droptail, один экземпляр в рубиновых тонах под названием La Rose Noire Droptail и один под названием Amethyst Droptail. Рубиновый Rolls-Royce считается самым дорогим из троицы и его точная стоимость, как и имя его владельца – неизвестна.

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Представленный в 2021 году, Rolls-Royce Boat Tail, ранее был самым дорогим автомобилем в мире с ценником в 28 миллионов долларов, однако теперь, есть все основания считать, что рубиновый La Rose Noire Droptail стоит значительно дороже. Эксперты оценивают его стоимость в более чем 30 млн долларов.