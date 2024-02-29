Подразделение Coachbuild Rolls-Royce представило эффектный двухместный родстер под названием Arcadia Droptail. Его стоимость пересекла отметку в 30 000 000 долларов.

Автомобиль сделан по заказу частного лица из Сингапура. Это третий из четырех Droptail в семействе Rolls-Royce. Каждый из них разрабатывается филиалом Coachbuild отдела Bespoke в течение нескольких лет. Клиенты тратят десятки миллионов долларов на проектирование и ввод в эксплуатацию своего эксклюзивного идеального автомобиля.

Для каждого Droptail базовая платформа и ее двигатель V12 являются общими. Здесь также знакомая всем, кто владеет Rolls-Royce, часть приборной панели и элементов управления из стандартных моделей, но все остальное в Arcadia сделано на заказ.

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Конкретно работа над этой моделью длилась четыре с половиной года. По словам руководителя отдела производства кузовов Rolls-Royce Алекс Иннес, план заключался в том, чтобы создать автомобиль, который поражал бы дизайном, привлекая внимание изящными деталями и эксклюзивностью. И это создателям из Rolls-Royce удалось (см. видео внизу). Все четыре экземпляра Droptail напоминают американские родстеры и хотроды 1920-х годов – тип автомобиля, который вы могли бы узнать.

Алекс Иннес подчеркивает изменения в дизайне знаменитой пантеонной решетки бренда, она стала короче, шире и отклонена назад для более динамичного вида. А вот обрамленное парой неглубоких, пронзительных светодиодных фар лицо все еще несет в себе ДНК Rolls-Royce, но в уже в более чистом, более простом и современном виде.

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Приходилось принимать во внимание даже маленькие детали. Для Arcadia Droptail искали деревянный шпон, который соответствовал бы любимому столу и журнальному столику клиента.

"Это стало катализатором для остальной спецификации. Далее встала задача совместить цвет шпона с остальным интерьером – задача, которая была особенно сложной из-за огромных вариаций цвета и зернистой структуры на одном деревянном бревне" – отметил Иннес.

Результат оказался потрясающим. Не случайно третий Droptail собирали вдали от основной производственной зоны в тайной комнате, защищенной двумя наборами дверей безопасности, с которой многие его сотрудники Rolls-Royce не знакомы.

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Краска и зеркальные 22-дюймовые колеса довольно удивительны, но индивидуальным этот Rolls-Royce делает именно деревянная отделка. Santos Straight Grain – древесина, выбрана заказчиком, благодаря ее богатой текстуре и связанному рисунку зерна. Это придает автомобилю современный вид. Он имеет одну из лучших пород древесины, которую использует Rolls-Royce.

Разработчики говорят, что в целом Arcadia Droptail содержит 233 куски дерева, из которых 76 применены к задней деке, которая является аэродинамически функциональной (создает небольшую прижимную силу для предотвращения подъема на скорости). Здесь шпон с открытыми порами уложен под углом 55 градусов – деталь, которая повторяется еще большим количеством прямой зернистости Santos через заднюю перегородку двухместного салона.

Это своеобразный мастер-класс по точному машиностроению. Такая отделка шпоном и другими материалами сделана для длительного использования. Rolls-Royce заверил, что древесина не будет повреждена дождем, перепадами температуры и влажностью тропического климата. Для этого отдел Bespoke компании Rolls создал лак, который будет защищать древесину одним нанесением в течение всего срока службы автомобиля.

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Чтобы проверить это, компания Rolls-Royce подвергла 1000-часовому моделированию глобальных экстремальных погодных условий 18 различных образцов деревянного шпона. Это включало опрыскивание древесины водой с перерывами между периодами высыхания, а затем подвергание ее теплу и яркому свету. В общем, по заверениям Rolls-Royce, деревянные детали и защитное покрытие требовали более 8000 часов разработки.

Разработка часов на панели приборов была таким же длительным процессом. В отличие от двух предыдущих образцов Droptail, La Rose Noire и Amethyst, Arcadia не имеет часов, которые снимаются, зато приборная панель имеет циферблат, который является самым сложным когда-либо создаваемый Rolls-Royce. Процесс сборки длился пять месяцев, которым предшествовали два года разработки.

Последним элементом интерьера является деревянный плинтус под центральным подлокотником. Его можно перемещать вперед и назад с помощью электроники, открывая или скрывая внизу элементы управления информационно-развлекательной системой автомобиля.

Задняя часть Arcadia Droptail очень впечатляет. Эта огромная деревянная площадь чрезвычайно красива, напоминает заднюю часть яхты Riva Aquarama.

Фото: Rolls-Royce