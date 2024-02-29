Підрозділ Coachbuild Rolls-Royce представив ефектний двомісний родстер під назвою Arcadia Droptail. Його вартість перетнула позначку у 30 000 000 доларів.

Автомобіль зроблено на замовлення приватної особи з Сінгапуру. Це третій з із чотирьох Droptail у сімействі Rolls-Royce. Кожен із них розробляється філією Coachbuild відділу Bespoke протягом кількох років. Клієнти витрачають десятки мільйонів доларів на проєктування та введення в експлуатацію свого ексклюзивного ідеального автомобіля.

Для кожного Droptail базова платформа та її двигун V12 є спільними. Тут також знайома усім, хто володіє Rolls-Royce, частина приладової панелі та елементів керування зі стандартних моделей, але все інше в Arcadia зроблено на замовлення.

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Конкретно робота над цією моделлю тривала чотири з половиною роки. За словами керівника відділу виробництва кузовів Rolls-Royce Алекс Іннес, план полягав у тому, щоб створити автомобіль, який вражав би дизайном, привертаючи увагу витонченими деталями та ексклюзивністю. І це творцям з Rolls-Royce вдалося (див. відео внизу). Усі чотири екземпляри Droptail нагадують американські родстери та хотроди 1920-х років – тип автомобіля, який ви могли б впізнати.

Алекс Іннес підкреслює зміни в дизайні знаменитої пантеонної решітки бренду, вона стала коротша, ширша та відхилена назад для більш динамічного вигляду. А ось обрамлене парою неглибоких, пронизливих світлодіодних фар обличчя все ще несе в собі ДНК Rolls-Royce, але в вже в чистішому, простішому та сучаснішому вигляді.

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Доводилося брати до уваги навіть маленькі деталі. Для Arcadia Droptail шукали дерев’яний шпон, який відповідав би улюбленому столу та журнальному столику клієнта.

"Це стало каталізатором для решти специфікації. Далі постало завдання поєднати колір шпону з рештою інтер’єру – завдання, яке було особливо складним через величезні варіації кольору та зернистої структури на одній дерев’яній колоді" – зазначив Іннес.

Результат виявився приголомшливим. Не випадково третій Droptail збирали далеко від основної виробничої зони в таємній кімнаті, захищеній двома наборами дверей безпеки, з якою багато його співробітників Rolls-Royce не знайомі.

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Фарба та дзеркальні 22-дюймові колеса досить дивовижні, але індивідуальним цей Rolls-Royce робить саме дерев’яна обробка. Santos Straight Grain – деревина, обрана замовником, завдяки її багатій текстурі та пов’язаному малюнку зерна. Це надає автомобілю сучасного вигляду. Він має одну з найкращих порід деревини, яку використовує Rolls-Royce.

Розробники кажуть, що загалом Arcadia Droptail містить 233 шматки дерева, з яких 76 застосовано до задньої деки, яка є аеродинамічно функціональною (створює невелику притискну силу для запобігання підйому на швидкості). Тут шпон з відкритими порами укладено під кутом 55 градусів – деталь, яка повторюється ще більшою кількістю прямої зернистості Santos через задню перегородку двомісного салону.

Це своєрідний майстер-клас з точного машинобудування. Таке оздоблення шпоном та іншими матеріалами зроблено для тривалого використання. Rolls-Royce запевнив, що деревина не буде пошкоджена дощем, перепадами температури та вологістю тропічного клімату. Для цього відділ Bespoke компанії Rolls створив лак, який захищатиме деревину одним нанесенням протягом усього терміну служби автомобіля.

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Щоб перевірити це, компанія Rolls-Royce піддала 1000-годинному моделюванню глобальних екстремальних погодних умов 18 різних зразків дерев’яного шпону. Це включало обприскування деревини водою з перервами між періодами висихання, а потім піддавання її теплу та яскравому світлу. Загалом, за твердженням Rolls-Royce, дерев’яні деталі та захисне покриття потребували понад 8000 годин розробки.

Розробка годинника на панелі приладів була таким же тривалим процесом. На відміну від двох попередніх зразків Droptail, La Rose Noire і Amethyst, Arcadia не має годинника, який знімається, натомість приладова панель має циферблат, який є найскладнішим коли-небудь створюваний Rolls-Royce. Процес складання тривав п’ять місяців, яким передували два роки розробки.

Останнім елементом інтер’єру є дерев’яний плінтус під центральним підлокітником. Його можна переміщати вперед і назад за допомогою електроніки, відкриваючи або приховуючи внизу елементи керування інформаційно-розважальною системою автомобіля.

Задня частина Arcadia Droptail дуже вражає. Ця величезна дерев’яна площа надзвичайно красива, нагадує задню частину яхти Riva Aquarama.

Фото: Rolls-Royce