Спершу може здатись, що питання "яке авто найдорожче у світі?" досить просте, однак це зовсім не так. Якщо заглибитись у його суть, кожен зможе відповісти по різному й матиме рацію. Річ у тім, що є безліч категорій: “новий автомобіль”, “найцінніший автомобіль проданий на аукціоні”, або ж “спеціальне чи обмежене видання” і т.д.

Напевно, розібратись в питанні “найдорожчого нового автомобіля у світі” буде не так складно, адже зовсім нещодавно компанія Rolls-Royce ще раз довела усім, що вони знають як створювати по справжньому розкішні авто.

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За статистикою, середня вартість нової машини в світі становить 48 тисяч доларів, що на 10 тисяч більше, ніж до пандемії, проте найдорожчий новий автомобіль, Rolls-Royce Droptail, коштує значно більше – понад 30 мільйонів доларів.

Всього було створено три моделі Droptail: білосніжний Arcadia Droptail, один екземпляр в рубінових тонах під назвою La Rose Noire Droptail і один під назвою Amethyst Droptail. Рубіновий Rolls-Royce вважається найдорожчим з трійці і його точна вартість, як і ім’я його власника – невідома.

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Представлений у 2021 році, Rolls-Royce Boat Tail, раніше був найдорожчим автомобілем у світі з цінником у 28 мільйонів доларів, однак тепер, є всі підстави вважати, що рубіновий La Rose Noire Droptail коштує значно дорожче. Експерти оцінюють його вартість у понад 30 млн доларів.